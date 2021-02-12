Les actionnaires du Fonds européen d’investissement (FEI) ont approuvé une augmentation de 64 % du capital social du FEI, le portant ainsi de 4,5 milliards d’EUR à 7,4 milliards d’EUR.

Grâce à l’augmentation de capital du FEI, des ressources supplémentaires considérables viendront renforcer le soutien au marché du financement des petites et moyennes entreprises (PME) et à l’activité de capital-risque et de capital de croissance.

Cette augmentation de capital permettra au FEI de jouer un rôle clé dans le déploiement d’ InvestEU , le programme d’investissement de l’UE pour la période 2021-2027. Dès lors, elle appuiera également la transformation verte et numérique de l’économie de l’UE.

Dans le cadre de la réponse du Groupe BEI à la pandémie de COVID-19, le FEI met également en place des dispositifs importants pour soutenir les petites entreprises dans toute l'Europe.

Le FEI a enregistré une nouvelle année record en 2020, en signant des opérations pour un volume total de 12,9 milliards d’EUR à l’appui de l’économie européenne.

Les actionnaires du Fonds européen d’investissement (FEI) ont approuvé une augmentation de 64 % de son capital autorisé total, le faisant passer de 4,5 milliards d’EUR à quelque 7,4 milliards d’EUR. Par cette décision, l’assemblée générale des actionnaires – qui se compose de la Banque européenne d’investissement, de l’Union européenne représentée par la Commission européenne et de 38 institutions financières publiques et privées – a donné un signal fort en faveur de la poursuite du développement de l’activité du FEI à l’appui des entreprises européennes, en particulier des PME, à l’aide de toute une gamme de produits financiers innovants.

Grâce à cette augmentation de capital, le FEI sera bien placé pour mobiliser un soutien financier nettement plus important, ce qui lui permettra de faciliter l’accès au financement des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de renforcer l’écosystème du capital-risque et du capital de croissance en Europe. Le FEI sera bien équipé pour continuer à réaliser les objectifs politiques de l’UE, contribuer au déploiement du programme InvestUE et, en particulier, financer la transformation verte et numérique de l’économie de l’UE. À cette fin, il mettra en œuvre une gamme variée de produits, notamment des instruments de garantie, des opérations de titrisation ou de microfinance et le renforcement de l’activité de capital-investissement et de capital-risque, autant d’axes qui demeurent essentiels pour soutenir le financement des PME.

L’augmentation de capital aidera le FEI à déployer une part importante des 26 milliards d’EUR du nouveau programme InvestEU de l’Union européenne, contribuant ainsi à la réalisation d’un large éventail d’objectifs stratégiques européens. Parallèlement, le FEI est en position idéale pour déployer des activités axées sur les PME, y compris le Fonds paneuropéen de garantie doté de 25 milliards d’EUR, mis en place par le Groupe BEI, une initiative visant à protéger les entreprises contre les effets néfastes de la pandémie.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI et président du Conseil d’administration du FEI : « Le Groupe BEI est aux avant-postes de la lutte contre le coronavirus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE. Nous sommes ravis d’avoir renforcé le Groupe grâce à une augmentation décisive de la capacité d’action du FEI, qui lui permettra de répondre aux besoins urgents auxquels les entreprises sont actuellement confrontées dans toute l’Union européenne et de stimuler leur croissance à l’avenir. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne : « Je suis très heureux que, tout comme l’UE, les autres actionnaires du FEI aient accepté de le renforcer. Cela signifie que le FEI disposera de tous les outils nécessaires pour mettre en œuvre le programme InvestEU, aider les entreprises de l’UE à sortir de la crise et soutenir la transformation verte et numérique de l’économie européenne. »

Alain Godard, directeur général du FEI, s’est félicité du soutien sans faille des actionnaires du FEI : « Le soutien que le FEI apporte aux entreprises est plus nécessaire que jamais. L’augmentation de capital nous donne plus de force de frappe pour aider les entreprises européennes et remédier aux conséquences économiques de la crise du COVID-19. Notre mission à l’appui des PME dans toute l’Europe demeure cruciale pour stimuler la croissance, l’emploi et l’innovation sur le continent. En plus d’atténuer les effets de la crise, cette augmentation de capital nous aidera à mieux répondre aux ambitions de l’Europe dans les domaines de la transition numérique, de l’innovation, de la cohésion sociale et de la transformation verte. »

Le FEI innove avec de nouveaux instruments et initiatives dans des domaines allant de la technologie spatiale et de l’intelligence artificielle à la finance inclusive et à l’impact social, en acheminant des capitaux privés vers des objectifs de politique publique. L’année dernière, le FEI a connu une nouvelle année record, en signant des opérations pour un volume total de 12,9 milliards d’EUR, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2019. En 2020, en démultipliant avec efficacité l’impact des ressources publiques, le FEI a généré des financements indispensables pour plus de 370 000 PME et petites ETI, soutenant ainsi quelques 2,8 millions d’emplois.

La crise du COVID-19 a des répercussions considérables sur l’activité du FEI et sur la demande pour les produits qu’il offre. La demande pour la plupart des produits du FEI a fortement augmenté, et ce pour ses deux pôles d’activité – la dette et les fonds propres. Face à l’ampleur du défi économique, le FEI s’est révélé à la hauteur des enjeux en réagissant avec célérité pour offrir et mettre en œuvre des mesures décisives