En 2020, le Groupe BEI a soutenu 27 opérations au Portugal pour un volume total excédant 2,3 milliards d’EUR, en hausse de 44 % par rapport à 2019.

COVID-19 : 56 % de l’activité de prêt totale du Groupe BEI dans le pays a été consacrée à des projets liés à la crise pandémique.

PME : le Portugal a été le quatrième bénéficiaire du soutien financier du Groupe BEI aux petites entreprises.

Plan d’investissement pour l’Europe : le Portugal parmi les principaux bénéficiaires.

Le Portugal est le neuvième bénéficiaire des financements de la banque de l’UE en termes absolus.

En 2020, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) a signé 27 opérations au Portugal pour un volume de financement total de 2,336 milliards d’EUR, ce qui représente une augmentation de 31 % par rapport à 2019 et environ 1,18 % du PIB du pays. Dans l’ensemble, en pourcentage de son PIB, le Portugal a été, de tous les pays de l’UE, le quatrième plus grand bénéficiaire du soutien du Groupe BEI.

Lors de la conférence de presse, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque dans le pays : « L’année dernière, le Groupe BEI a apporté une réponse remarquable à la crise économique due à la pandémie en adoptant un audacieux train de mesures qui a soutenu des centaines de milliers d’entreprises dans le monde entier. Au Portugal, le Groupe BEI a augmenté son activité de prêt de 44 % par rapport à l’année précédente, fournissant le volume de financement le plus élevé depuis que la Banque a commencé à déclarer ses activités à l’échelle du Groupe en 2016. Conjointement à notre réseau d’intermédiaires financiers, nous n’avons pas ménagé nos efforts afin d’atteindre le plus grand nombre possible d’entreprises qui peinent à faire face aux contraintes économiques engendrées par la crise sanitaire. C’est pourquoi nous avons consacré plus de la moitié de nos financements de l’an dernier à l’atténuation des effets économiques de la pandémie et employé près des trois quarts du volume global des prêts pour fournir aux petites entreprises le soutien financier leur permettant de payer les salaires et les factures et de rester à flot. »

COVID-19

Les mesures prises par la BEI pour atténuer les effets de la pandémie se concentrent sur deux axes principaux : le secteur de la santé et les petites et moyennes entreprises (PME). Dans cette optique, le Groupe BEI a signé 11 opérations au Portugal pour un montant total de 1,3 milliard d’EUR, ce qui représente 56 % du volume total des prêts du Groupe BEI dans le pays en 2020, et fait du Portugal le quatrième bénéficiaire de financements pour des projets liés à la crise pandémique.

PME

La crise due à l’épidémie de COVID-19 a souligné encore plus fortement le besoin urgent de soutenir les PME, qui jouent un rôle essentiel dans le paysage productif et de l’emploi au Portugal. À cette fin, 72 % de l’activité totale du Groupe BEI au Portugal a été consacrée à répondre aux besoins de liquidités de ces entreprises, qui ont donc reçu 1,690 milliard d’EUR. En 2020, le Portugal s’est classé au quatrième rang des principaux bénéficiaires du soutien du Groupe BEI pour cet objectif.

Le Plan d’investissement pour l’Europe au Portugal

L’année 2020 a marqué la fin du programme d’investissements au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Depuis le lancement de ce programme d’investissement en 2015, le Groupe BEI a octroyé à 49 projets dans le pays près de 4 milliards d’EUR, des financements qui devraient permettre de mobiliser plus de 14 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires. Entre 2015 et 2020, le Portugal a figuré parmi les grands bénéficiaires du Plan d’investissement pour l’Europe, se classant quatrième pour les investissements mobilisés par pays pour 1 million d’EUR de PIB.

Les financements en question contribuent à soutenir d’importants projets favorisant l’innovation et l’introduction des technologies les plus récentes. Ils renforceront la compétitivité des entreprises portugaises et soutiendront la mise en œuvre de nouveaux procédés de production plus respectueux de l’environnement.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) au Portugal en 2020

En 2020, le Fonds européen d’investissement (FEI), branche du Groupe BEI spécialisée dans l’offre de solutions de financement à risque à des intermédiaires financiers afin de soutenir les PME et les ETI et de promouvoir l’innovation, a signé avec des intermédiaires établis au Portugal 16 opérations (sous la forme de titrisations, de garanties sur des portefeuilles, de finance inclusive allant de la microfinance à l’entrepreneuriat social et d’opérations d’apports de fonds propres) pour un montant total de 951 millions d’EUR. Ce résultat correspond à 7,4 % du volume de financement total du FEI en 2020, ce qui signifie que le Portugal se classe au sixième rang des États membres ayant bénéficié des soutiens les plus importants du FEI en 2020.

Résultats globaux du Groupe BEI

En 2020, le volume de financement global du Groupe BEI a atteint 76,8 milliards d’EUR (soit une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente), dont 66,09 milliards d’EUR sous forme de prêts accordés par la BEI et 12,87 milliards d’EUR pour l’activité du Fonds européen d’investissement (FEI), la filiale de la BEI spécialisée dans l’offre de solutions pour les intermédiaires financiers destinées à soutenir les PME et à stimuler l’innovation en Europe.

Un tiers du volume de financement total de la BEI, soit 25,5 milliards d’EUR, a servi à fournir une réponse urgente à la crise due à la pandémie de COVID-19. Les fonds ont été en grande partie mis à la disposition des PME dans un effort de prévention des faillites et des destructions d’emplois.

En 2020, la BEI a tenu sa promesse d’accroître l’investissement vert et de devenir la banque européenne du climat. La part des financements de la Banque bénéficiant à des projets de durabilité climatique et environnementale est passée de 34 % à 40 % l’an dernier. Ce résultat rapproche la banque de l’UE de son objectif de consacrer 50 % de son activité de prêt à la lutte contre les changements climatiques, conformément à l’objectif ciblé dans la Feuille de route de la banque du climat adoptée par la BEI en novembre 2020.