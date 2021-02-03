©R. Cors/ SPWARNE-DEMNA

La BEI met 4,5 millions d’EUR à disposition de la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) pour la réalisation de projets qui permettront à des bassins de rivières de redevenir des habitats sains et pourront ainsi favoriser la biodiversité.

Il s’agit de la première opération en Belgique au titre du ‘Mécanisme de financement du capital naturel’ créé par la BEI et la Commission européenne.

L’opération s’inscrit en marge d’un accord de financement de 150 millions d’EUR signé au Printemps 2020 par la BEI au bénéfice de la SPGE pour soutenir son programme de modernisation des infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées en faveur de l’environnement.

La BEI et la SPGE annoncent un accord de 4,5 millions d’EUR pour le financement d’une série de projets sur le territoire wallon qui visent spécifiquement à l'amélioration de la biodiversité et à la restauration et/ou au maintien des écosystèmes. Et notamment, ce prêt soutiendra les efforts de la SPGE, qui s’associe avec tous les acteurs de terrain (Service Public de Wallonie – Natura 2000, etc.), pour rétablir les conditions qui permettront à la moule perlière d'eau douce de s'établir à nouveau dans des rivières et ruisseaux en Wallonie.

Un premier groupe de projets développera des solutions fondées sur la nature pour le traitement des eaux usées avec comme objectif d’obtenir un très bon état des masses d’eaux et de favoriser le retour de la de la moule perlière et de la mulette épaisse, ainsi que de leurs espèces de poissons hôtes. Ces deux espèces Natura 2000 sont actuellement menacées, quasiment disparues, en raison de la mauvaise qualité de l'eau dans certaines rivières, celles-ci étant souvent polluées par des eaux usées domestiques non traitées et l’épandage excessif d’engrais - (voir la note d’information en bas de page). Mais les investissements pour la restauration de leur milieu de vie et une meilleure gestion de l’assainissement depuis plus de 20 ans visent à assurer un retour progressif de ces espèces si fragiles.

Le deuxième groupe de projets mettra en place des mesures visant à protéger les bassins en sortie de stations d’épuration et donc de protéger la qualité de l’eau des rivières et des écosystèmes associés. Il s’agira de mesures telles que, des actions de protection des captages d’eau afin de réduire l’apport néfaste en nitrate, la gestion écologique des pâturages, la création de prairies particulièrement riches en biodiversité ou l'aménagement de bassins ou de lagunes naturels réduisant les débordements d'eau.

En réalisant ces projets, qui font partie de son programme d’investissement soutenu également par la BEI, la SPGE ira au-delà de ses obligations légales. A travers un programme d’actions diversifiées, la SPGE œuvre en faveur de la qualité de l’eau et d’un environnement plus sain en Wallonie. La protection de l’eau, ressource naturelle indispensable à la vie, est au cœur des enjeux pour notre planète.

Ce programme axé sur la biodiversité peut ainsi bénéficier d’une garantie du ‘Mécanisme de financement du capital naturel’, mis au point par la BEI et la Commission européenne pour appuyer des projets qui œuvrent en faveur de la protection de la nature, de la biodiversité et de l’adaptation aux changements climatiques au moyen de prêts et d’investissements sur mesure bénéficiant d’une garantie de l’UE.

Lors de l’annonce de ce nouveau prêt, Kris Peeters, Vice-président de la BEI représentant le Benelux, a déclaré : « La SPGE est la première société en Belgique à bénéficier du soutien du ‘Mécanisme de financement du capital naturel’. Leurs projets pour améliorer la qualité des eaux de rivière, la biodiversité et les écosystèmes connectés et dépendants de leurs infrastructures sont exemplaires et prometteurs. En tant que banque du climat de l’UE, nous soutenons les investissements innovants et respectueux du climat et de l’environnement, et nous nous engageons massivement pour soutenir une croissance durable. Une gestion intelligente du capital naturel doit accompagner ce développement car, en termes de biodiversité et de bonne santé des écosystèmes, celui-ci est vital pour notre planète et ses habitants. »

Jean-Luc Martin, Président du Comité de direction de la SPGE a déclaré: «Nous finançons et nous coordonnons le secteur l’eau en Wallonie depuis plus de 20 ans. Nous œuvrons chaque jour pour garantir l’assainissement des eaux usées sur le territoire, en rénovant nos infrastructures et en innovant dans de nombreux domaines que ce soit dans les études sur le traitement des microplastiques ou dans la production d’énergies alternatives. Nous sommes aux portes d’un monde qui opère un changement radical. Notre engagement envers l’une des ressources les plus importantes sur terre, c’est-à-dire l’eau, est inscrit dans notre ADN. Les défis sont colossaux pour accomplir ce changement face aux enjeux climatiques. Et nous devons travailler ensemble sur cet objectif : protéger la nature, protéger l’eau ».

Cette opération entre la BEI et la SPGE fait suite à la signature en mars dernier d’un accord de financement de 150 millions d’EUR pour la mise en œuvre par la SPGE de son programme de modernisation des infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées. Le partenariat financier entre la BEI et l’opérateur wallon s’inscrit dans la durée depuis 2004, dès le départ avec un objectif de protection de l’environnement. C’est donc en toute confiance que la BEI et la SPGE ont mené ensemble cette opération particulière et obtenu la reconnaissance et le soutien du ‘Mécanisme de financement du capital naturel’.

Notes d’information

La moule perlière d’eau douce et la mulette épaisse dans nos rivières

La Moule perlière est originaire de la plupart des rivières d'Europe, mais au cours du siècle dernier, elle a connu un déclin de plus de 90 %, reflétant le déclin au niveau mondial de la biodiversité et de la vie en eau douce.

La vie secrète de la Moule perlière pourrait aussi bien être une histoire de science-fiction, et pour les scientifiques, cela en dit long. Elle a un cycle de vie extraordinaire. La femelle fécondée éjecte jusqu'à 10 millions de larves microscopiques dans l'eau en mouvement, où la loi du nombre permet à quelques-unes de s'attacher aux branchies de quelques espèces de poissons seulement, comme la truite fario. Elles y passent 9 mois avant que les minuscules moules juvéniles ne se laissent tomber dans le lit de la rivière, où elles s'enterrent pendant 5 ans.

La mulette épaisse porte de nombreux noms : moule d’eau douce commune, moule de ruisseau, petite moule d’eau douce – et mulette épaisse. Elle est plus petite que la moule perlière, mais surtout elle vit beaucoup moins longtemps, de 20 à 30 ans environ (un siècle pour la moule perlière) . Elle est encore moins visible que la moule perlière car elle s’enfonce profondément dans le lit sableux des ruisseaux où elle vit. Elle ne laisse apparaître que les deux siphons lui permettant d’aspirer et de rejeter l’eau (elle se nourrit par filtration).

A la fois espèces bio-indicatrices et parapluies, la restauration de leurs populations bénéficie à toute la faune et la flore des cours d’eau et contribue significativement à l’épuration naturelle de la ressource en eau.

Les investissements financés par le Mécanisme de financement du capital naturel (Natural Capital Financing Facility – NCFF) sont, dans le cadre de cette opération, destinés au déploiement de solutions peu coûteuses basées sur la nature pour traiter les eaux usées domestiques et les eaux polluées par les épandages – celui-ci étant le seul moyen d'atteindre la qualité d’eaux de rivière dont ont besoin la moule perlière d'eau douce et son hôte, la truite fario, ainsi que la mulette épaisse pour se développer.

Pour plus d’information, vous référer aux fiches d’information du catalogue des espèces et habitats des sites Natura 2000 de la Région Wallonne (Code Natura 2000 : 1029 et 1032)

Informations générales

A propos du Mécanisme de financement du capital naturel

Le ’Mécanisme de financement du capital naturel’ (Natural Capital Financing Facility - NCFF) associe des ressources de la BEI et des fonds de la Commission européenne engagés au titre du programme LIFE, l’instrument de financement de l’UE en faveur de l’environnement et de l’action pour le climat.

C’est un instrument financier de 125 millions d'euros créé spécifiquement pour soutenir des projets dédiés à la biodiversité et/ou à l'adaptation au changement climatique fondée sur la nature. Il appuie les prêts ainsi que les participations en fonds propres de la BEI et vise à mobiliser des investissements supplémentaires pour quelque 400 millions d’euros. Il est financé sur les ressources propres de la BEI et bénéficie d’une garantie de 50 millions d’EUR ainsi que d’une assistance technique de 10 millions d’EUR au titre du programme LIFE. Plus d’information sur le site BEI: le Mécanisme de financement du capital naturel.

A propos de la Société Publique de Gestion de l’Eau

La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) coordonne et finance le secteur de l’eau en Wallonie afin de préserver la santé publique, protéger et restaurer les ressources en eau et les systèmes aquatiques des pollutions de toutes origines.

