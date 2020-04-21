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WALLONIA WASTEWATER AND BIODIVERSITY SPGE (NCFF)

Signature(s)

Montant
4 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 4 500 000 €
Eau, assainissement : 4 500 000 €
Date(s) de signature
14/12/2020 : 4 500 000 €
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07/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WALLONIA WASTEWATER AND BIODIVERSITY SPGE (NCFF)
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Belgique : la BEI et la SPGE s’engagent pour la protection de la ressource en eau et de la biodiversité et des écosystèmes en Région Wallonne

Fiche récapitulative

Date de publication
21 avril 2020
Statut
Référence
Signé | 14/12/2020
20190797
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WALLONIA WASTEWATER AND BIODIVERSITY SPGE (NCFF)
SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 4 million
EUR 6 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The EIB financing concerns a wastewater treatment plant to reach river water quality suitable for reestablishment of Pearl Mussels, including nature-based solutions, as well as biodiversity. It will enhance measures in water catchments and around utility infrastructure. The project is part of the investment programme 2019-2021 of Société Publique de Gestion de l'Eau, a public-sector entity in charge of wastewater collection and treatment in the Walloon Region (Belgium).

The investments target the reduction of pollution to the environment, increased retention of storm water and the protection of natural habitats through nature based solutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

The final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WALLONIA WASTEWATER AND BIODIVERSITY SPGE (NCFF)
Date de publication
7 Dec 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135802076
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190797
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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