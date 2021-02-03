© Alexandr Pdvalny

La banque de l’UE mobilise plus d’un milliard d’euros en Ukraine, le deuxième plus grand volume d’investissement de l’histoire des activités de la Banque dans le pays.

Les investissements de la BEI contribueront à renforcer la croissance de l’Ukraine et à accélérer la modernisation durable de son économie à mesure qu’elle progresse sur le chemin qui la rapproche de l’UE.

Les aides non remboursables de l’UE appuieront la plupart des prêts de la BEI signés en 2020 et permettront la mise à disposition d’une assistance technique pour la préparation et la gestion des projets.

Rien qu’en 2020, année de la pire crise sanitaire et économique mondiale depuis des générations, la Banque européenne d’investissement (BEI) a investi plus d’un milliard d’euros en Ukraine, le deuxième plus grand volume d’investissement de l’histoire des activités de la Banque dans le pays. Cela représente une augmentation de près de 50 % par rapport à 2019. Le montant total des investissements de la BEI en Ukraine s’élève désormais à 7,5 milliards d’EUR.

En réponse à la crise du coronavirus, la banque de l’UE a rapidement réorienté ses efforts pour lutter contre la pandémie et ses répercussions économiques et soutenir une reprise économique et sociale plus rapide de l’Ukraine.

La BEI a contribué au financement de petites et moyennes entreprises pour leur permettre de survivre à la crise et de continuer à fournir des emplois et à investir dans la remise en état et le développement d’infrastructures et dans la modernisation et l’amélioration des transports publics et de services publics essentiels tels que l’éducation et les services postaux. En 2020, la BEI a soutenu 75 PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) et a contribué à maintenir près de 18 500 emplois dans le pays.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine : « En dépit d’une situation difficile en 2020, la BEI a continué d’apporter une contribution indispensable à l’économie et à la population ukrainiennes. En 2020, nous avons réalisé un investissement record de plus d’un milliard d’euros en Ukraine, en mettant l’accent sur le soutien aux régions de l’est du pays touchées par le conflit, les infrastructures durables et vertes, la transition numérique, l’innovation et la relance économique post-COVID-19. L’Ukraine est le principal pays bénéficiaire des investissements de la BEI dans le voisinage oriental, qui représente plus de 50 % de l’activité de prêt de la BEI dans la région et soutient les politiques de l’Union européenne dans son voisinage. Nous sommes extrêmement fiers de notre rôle continu dans le développement économique et social de l’Ukraine. Notre engagement et notre partenariat avec l’Ukraine sont plus forts que jamais. »

Jean-Erik de Zagon, chef de la représentation de la BEI en Ukraine, a déclaré : « Le coronavirus a fait de 2020 une année exceptionnellement difficile. Mais les crises, même les plus aiguës, offrent toujours de nouvelles possibilités. S’agissant de la coopération entre la BEI et l’Ukraine, l’année 2020 nous a donné de nombreuses raisons d’être optimistes. Nous avons travaillé sur des projets qui, je l’espère, contribueront considérablement aux perspectives, à la prospérité et au niveau de vie de la population ukrainienne, par exemple en rénovant les infrastructures dans l’est de l’Ukraine touchée par le conflit, en renforçant l’efficacité énergétique des bâtiments publics ou en améliorant la qualité et la fiabilité des transports publics et des infrastructures routières. Avec 7,5 milliards d’EUR de garanties et prêts signés depuis 2007, la BEI est fière de faire une réelle différence pour le pays et sa population – c’est le résultat le plus important de notre travail. »

Les opérations signées en 2020 appuient les priorités des autorités ukrainiennes et de l’Union européenne et aident le pays à se relever plus rapidement de la pandémie et à renforcer sa résilience économique.

Renforcement des infrastructures, notamment dans l’est de l’Ukraine touchée par le conflit

La BEI a intensifié ses investissements en 2020 pour contribuer au développement économique et social à long terme de l’est de l’Ukraine et à l’intégration des régions touchées par le conflit, ainsi qu’à la modernisation de l’infrastructure routière dans le pays.

Un prêt de 340 millions d’EUR permettra aux régions de l’est de l’Ukraine touchées par le conflit de bénéficier d’un appui concret visant à rétablir des infrastructures sociales, améliorer des services d’utilité publique et remettre en état des bâtiments administratifs endommagés et d’autres infrastructures sociales essentielles (hôpitaux, écoles, jardins d’enfants, bureaux de poste, équipements d’éclairage public, réseaux d’égouts, transports municipaux, infrastructures de transport importantes notamment).

Afin d’améliorer les conditions de vie et l’environnement économique dans l’est de l’Ukraine, la BEI a également investi 100 millions d’EUR pour financer la modernisation de 183 km de routes dans la région de Luhansk. Les citoyens et les entreprises de la région bénéficieront d’un réseau routier moderne sur l’axe Troitske-Severodonetsk-Starobilsk, ce qui permettra de réduire les temps de trajet et les coûts d’entretien des véhicules ainsi que d’améliorer la sécurité routière.

Investir pour une efficacité énergétique accrue dans les bâtiments publics

En tant que banque européenne du climat, la BEI a aidé l’Ukraine à mettre en œuvre un ambitieux programme consacré à l’efficacité énergétique. Un prêt de 300 millions d’EUR permettra au pays de renforcer l’efficacité énergétique d’un millier de bâtiments publics, dont des écoles, des centres culturels, des jardins d’enfants et des hôpitaux. Ce prêt permettra de prolonger d’au moins 20 ans la durée de vie opérationnelle d’importants bâtiments sociaux, sanitaires, administratifs et culturels, et de réduire de 1 250 000 tonnes les émissions de CO 2 .

Améliorer les transports publics et les services postaux

La BEI a également consacré 200 millions d’EUR à l’amélioration des transports publics en Ukraine. En tant que bénéficiaires du prêt, jusqu’à 20 villes ukrainiennes de dimension moyenne et grande pourront moderniser le matériel roulant électrique de leurs transports publics (tramways, trolleybus, métros et bus électriques), rénover leurs infrastructures de transport public et en construire de nouvelles (lignes de tramway et de trolleybus, sous-stations et dépôts).

La banque de l’UE a également accordé un prêt de 30 millions d’EUR à l’appui de la modernisation et de la transition numérique du service postal ukrainien. Il permettra à Ukrposhta, le prestataire national de services postaux, de renforcer son infrastructure avec jusqu’à trois centres de tri, 20 dépôts et les infrastructures informatiques correspondantes. Grâce au prêt de la BEI, Ukrposhta pourra concevoir et déployer un nouveau réseau de gestion des colis de pointe, réduire les délais de livraison et améliorer la qualité globale du service postal pour des millions d’Ukrainiens.

Soutenir l’innovation en Ukraine

Afin de contribuer à stimuler l’innovation ukrainienne et l’écosystème entrepreneurial du pays, la BEI a investi 50 millions d’EUR dans le premier parc d’innovation intégré verticalement en Ukraine, UNIT.City. Le prêt de la BEI servira à financer le projet de campus d’innovation ukrainien, qui portera sur la conception, la rénovation et la construction de nouvelles installations et structures spécifiques sur le site d’UNIT.City. Des ressources seront affectées à la construction de nouveaux campus dans le parc de l’innovation (unités B15, B16, B17 et U1) d’une superficie totale de 70 000 m2. Le projet contribuera à créer 549 emplois à plein temps et 2 400 postes temporaires et soutiendra indirectement quelque 15 000 emplois autour d’UNIT.City

Renforcer la résilience des entreprises et de la santé publique pendant la pandémie de COVID‑19

La BEI s’emploie aussi activement à soutenir les autorités ukrainiennes dans la lutte contre le coronavirus. À la fin de 2020, la BEI a accepté de réaffecter 50 millions d’EUR d’un mécanisme existant (le Programme d’infrastructures municipales de l’Ukraine – UMIP, d’un montant total de 400 millions d’EUR) au financement des efforts que déploie le pays pour lutter contre la pandémie de COVID‑19, les autorités ukrainiennes envisageant d’utiliser cette tranche pour l’achat du vaccin contre le COVID-19.

En 2020, la BEI a mis 75 millions d’EUR à la disposition d’intermédiaires financiers locaux – ProCredit Bank Ukraine (25 millions d’EUR), Pravex Bank (30 millions d’EUR) et Ukreximbank (l’équivalent de 20 millions d’EUR en monnaie locale) – à l’appui des PME et ETI ukrainiennes touchées par les répercussions économiques de la pandémie de COVID‑19. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la réponse globale de Team Europe à la crise sanitaire, qui vise à soutenir une reprise économique et sociale durable dans le pays.

Définir une stratégie verte et numérique pour 2021

La Banque européenne d’investissement reste mobilisée aux côtés des pays du Partenariat oriental et en particulier de l’Ukraine. La nouvelle mission de la BEI en tant que banque européenne du climat et la mise en œuvre de sa stratégie numérique constitueront les objectifs opérationnels de son activité de prêt en Ukraine en 2021 et au-delà.