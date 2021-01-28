595 millions d’EUR pour renforcer la réponse à la pandémie de COVID-19, ainsi que les capacités de prévention et de gestion des catastrophes

Nouveaux équipements, coordination locale et évaluation des risques dans les 13 régions grecques

Plus grand concours jamais apporté par la BEI à la protection civile et à la résilience face aux catastrophes naturelles

La protection civile sera transformée dans toute la Grèce afin de mieux lutter contre le COVID-19 et de réduire les pertes en vies humaines dues aux catastrophes naturelles, dans le cadre d’un nouveau prêt de la Banque européenne d’investissement d’un montant de 595 millions d’EUR, qui a été officialisé ce jour. Des financements à long terme et le partage des meilleures pratiques techniques contribueront à transformer les capacités de prévention des catastrophes ainsi que de réaction aux pandémies et aux catastrophes naturelles (inondations, incendies de forêt et tremblements de terre, notamment) dans les 13 régions grecques.

Lors d’une annonce en ligne, les retombées escomptées et le large rayon d’action du premier concours jamais apporté par la BEI au Secrétariat général de la protection civile ont été soulignés ce jour par Christos Staikouras, ministre des finances de la République hellénique et gouverneur de la Banque européenne d’investissement, par Nikos Chardalias, vice-ministre chargé de la protection civile et de la gestion des crises, et par Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations en Grèce.

« La protection de la vie humaine contre les catastrophes naturelles et les pandémies a figuré de tout temps parmi les priorités absolues de la Grèce et a pris une place encore plus prépondérante après les défis que nous avons connus l’année dernière en raison de graves phénomènes météorologiques et de la pandémie de COVID-19. Le nouvel accord conclu aujourd’hui avec la Banque européenne d’investissement, qui revêt une grande importance, transformera la protection civile dans toute la Grèce et contribuera à la réalisation de cet objectif. La Banque européenne d’investissement est un partenaire clé de la Grèce et le nouveau prêt de 595 millions d’EUR avalisé ce jour, à la suite du travail méthodique et acharné accompli par la protection civile grecque et d’une procédure d’approbation rapide de la BEI, met en exergue l’appui que la BEI apporte à des investissements visionnaires visant à renforcer la capacité de la Grèce à faire face aux catastrophes naturelles, aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux pandémies », a déclaré Christos Staikouras, ministre des finances de la République hellénique et gouverneur de la Banque européenne d’investissement.

« Les pandémies et les catastrophes naturelles peuvent frapper à tout moment et il est essentiel d’investir pour sauver des vies et garantir une réaction plus rapide et plus efficace lorsqu’il en survient une. Le premier soutien jamais apporté par la Banque européenne d’investissement au Secrétariat général de la protection civile accélérera des projets prioritaires et l’acquisition d’équipements essentiels dans toute la Grèce et aidera l’ensemble du pays à faire face aux futurs incendies, inondations, tremblements de terre et pandémies. Les incendies et les inondations qui ont fait de nombreuses victimes ces dernières années et l’incidence de la pandémie de COVID-19 ont montré à quel point la prévention des catastrophes, une réaction rapide et la disponibilité d’équipements spécialisés sont essentielles. Ce nouveau financement à long terme de 595 millions d’EUR accélérera les investissements destinés à améliorer la protection de l’environnement, la gestion des catastrophes et la réaction aux urgences de santé publique, tout en permettant d’améliorer encore la préparation des dispositifs de protection civile », a déclaré Nikos Chardalias, vice-ministre chargé de la protection civile et de la gestion des crises.

« Les phénomènes météorologiques extrêmes, les incendies, les tremblements de terre et le COVID-19 ont entraîné des décès inattendus et montrent l'importance d’une aide professionnelle et efficace rapide. Ces derniers mois, des experts techniques et financiers grecs et de la Banque européenne d’investissement ont repéré dans toute la Grèce des projets dans le cadre desquels la préparation aux catastrophes pourrait être améliorée grâce à la mobilisation de nouveaux investissements. La Banque européenne d’investissement est heureuse d’octroyer le soutien le plus important qu’elle ait jamais apporté à la protection civile en Europe par l’intermédiaire de son tout premier prêt au ministère de la protection des citoyens. Les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et les meilleures pratiques recensées dans le cadre de ce dispositif contribueront à sauver des vies en Grèce et à renforcer, à l’avenir, les meilleures pratiques en matière de protection civile dans toute l’Europe », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé des opérations en Grèce.

La nouvelle initiative représente l’appui ciblant la protection civile en Europe le plus important jamais apporté par la Banque européenne d’investissement. Elle permettra de fournir des hôpitaux de campagne mobiles, des avions, des hélicoptères, des drones de lutte contre les incendies et d’évacuation sanitaire, ainsi que des équipements de sauvetage essentiels pour réduire les pertes en vies humaines à la suite de catastrophes naturelles telles que des incendies, des tremblements de terre et des inondations.

Le programme, qui sera mis en œuvre ces cinq prochaines années, restructurera complètement la protection civile en Grèce, avec, à la clé, une réaction plus rapide, un renforcement de la préparation et de la coordination au niveau local, de même qu’une augmentation des ressources en personnel et en équipements.

Renforcement de la protection civile en Grèce

Le nouvel investissement comprend la fourniture de nouveaux équipements destinés aux pompiers grecs en cas de catastrophe naturelle. Il s’agira notamment d’hélicoptères et d’avions pour lutter contre les incendies de forêt et évacuer les urgences médicales.

Les capacités locales de prévention des catastrophes, de préparation et de réaction à celles-ci seront transformées par la création de 13 équipes régionales de protection civile et de nouveaux réseaux de communication et systèmes informatiques qui pourront être mobilisés sur l’ensemble du territoire.

Meilleures pratiques en matière de prévention des catastrophes

Des experts des pouvoirs publics grecs et de la Banque européenne d’investissement coopéreront au cours de la mise en œuvre de la nouvelle initiative afin d’appliquer les meilleures pratiques en provenance de toute l’Europe et de renforcer encore l’efficacité des investissements futurs dans la prévention des catastrophes sur tout le continent.

Amélioration de la coopération en matière de protection civile en Europe

Le nouvel investissement améliorera la coordination européenne en matière de protection civile et de réaction aux catastrophes. De nouveaux équipements spécialisés pourront être utilisés pour aider d’autres pays en cas de besoin dans le cadre du nouveau mécanisme rescEU de l’Union européenne relatif à la protection civile.

Ce dernier permet l’utilisation d’avions et d’hélicoptères de lutte contre les incendies, d’avions d’évacuation sanitaire, ainsi que d’un stock d’équipements médicaux et d’hôpitaux de campagne mis à disposition par les États membres de l’UE pour faire face aux urgences sanitaires.