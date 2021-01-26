©Florian Bernhardt/ Unsplash

La BEI et JAÏDA signent un contrat de financement de 10 millions d’euros (soit plus de 108 millions de dirhams) pour soutenir les activités génératrices de revenus (AGR) au Maroc

Cet appui renforce la capacité de JAÏDA à financer les institutions de microfinance (IMF) et plus particulièrement des micros et petites entreprises (MPE)

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la société de financement des organismes de microfinance JAÏDA, annoncent qu’elles ont signé un accord de prêt d’un montant de 10 millions d’euros (soit plus de 108 millions de dirhams) pour soutenir les activités génératrices de revenus (AGR) au Maroc. Cet appui vient renforcer la capacité de JAÏDA à financer les institutions de microfinance (IMFs) dans le pays, et soutenir son action sur l’inclusion financière et le développement social. En effet, ce financement servira exclusivement à financer des microcrédits d’un montant inférieur à 25 000 euros (environ 270 000 dirhams), afin de promouvoir des activités génératrices de revenus et aider à maintenir l’emploi via les micros et petites entreprises (MPE) de moins de 10 employés en zones urbaines et rurales, ainsi que les travailleurs indépendants, les entrepreneurs individuels et les micro-entrepreneurs.

A travers cet appui à JAÏDA, deuxième bailleur de fonds et acteur structurant du secteur de la microfinance (MF) au Maroc, la BEI poursuit son objectif de promotion des services financiers durables et responsables au bénéfice des AGR, notamment en faveur des populations rurales et pauvres, des femmes et des jeunes. Avec ce financement, le portefeuille de prêts de JAÏDA devrait se maintenir entre 800 à 900 millions de dirhams (74 à 84 millions d’euros) par an.

Cette nouvelle opération s’inscrit dans la continuité de l’action de la BEI menée depuis plusieurs années en faveur de la MF au Maroc et fait partie de la réponse de la Banque visant à soutenir l’économie marocaine, plus particulièrement les micro entrepreneurs, dans le contexte de la crise du Covid-19.

Ce nouveau financement intervient dans le cadre du Mécanisme de capital-risque pour les pays voisins du Sud créé par l’Union européenne (UE) et la BEI afin de soutenir le développement du secteur privé, la croissance inclusive et la création d’emplois. Cette opération contribue également à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies pour éliminer la pauvreté (objectif 1), parvenir à l’égalité des sexes (objectif 5) et promouvoir une croissance économique inclusive et durable, l'emploi et un travail décent pour tous (objectif 8).

Madame Claudia Wiedey, Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc a ainsi déclaré : « L'Union européenne soutient activement la stratégie nationale d’inclusion financière et l'entrepreneuriat au Maroc, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises. En cette période de pandémie, il est d’autant plus important d’accompagner le maximum de personnes dans leur autonomisation financière : la micro finance offre une opportunité d’accès au financement qui peut significativement impacter l’inclusion économique et sociale des populations les plus vulnérables et contribuer à la dynamisation de l’auto-emploi. »

« Il s’agit là d’une opération importante en faveur de JAÏDA, qui a été le principal catalyseur de la croissance du secteur de la MF au Maroc ces dernières années, et qui continuera avec ce financement à jouer un rôle structurant à l’avenir. » a déclaré Madame Anna Barone, représentante de la BEI au Maroc. Et d’ajouter : « Nous sommes très heureux de pouvoir ainsi soutenir les micro-entrepreneurs à travers tout le pays. Le financement et l’accompagnement des porteurs de projet sont une priorité d’action pour la Banque européenne d’investissement. En agissant ainsi, nous soutenons l’emploi tout en renforçant le lien et l’intégration sociales. Nous préparons l’avenir pour les jeunes générations. »

« Le secteur de la microfinance est parmi les vecteurs indispensables du développement socioéconomique du Maroc puisqu’il contribue activement, entre autres, à faciliter l’accès à des offres de services financiers au profit d’activités génératrices de revenus non adressées par le secteur financier classique. Ce partenariat avec la BEI permettra à JAÏDA de consolider son rôle de financeur – expert majeur et fédérateur du secteur et d’accompagner les IMF dans leur stratégie d’inclusion financière. » a déclaré Madame Meriam Mechahouri, Directrice Générale de JAÏDA.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI est un partenaire privilégié du Maroc depuis 40 ans. En 2020, la BEI a consacré 617 millions d’euros d’investissements à la mise en œuvre de projets dans des secteurs clefs de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, le transport ou encore les énergies renouvelables. Comme Banque européenne du climat, la BEI a intensifié son action en faveur du climat et de de l’environnement. Dans le cadre de la réponse exceptionnelle de l’Union européenne (UE) à la crise du Covid-19, la BEI a également renforcé son soutien aux entreprises fragilisées par la pandémie, ainsi qu’au secteur de la santé.

La société JAÏDA

JAÏDA est une société de financement des institutions de microfinance du Maroc agréée et créée par les actionnaires fondateurs : la CDG, la KfW (banque allemande d’aide au développement), la Caisse des Dépôts française (CDC) et l’Agence Française de Développement (AFD), qui ont été rejoints en 2010 par Barid Al Maghrib. Sa mission est de soutenir le développement des institutions de microfinance en leur accordant des financements et en les accompagnant dans la mise en place de programmes de développement basés sur des offres de microcrédit adaptées aux besoins de leurs clients.

Depuis sa création en 2007, JAÏDA a investi près de 3,3 milliards de dirhams (300 millions d'euros) dans le secteur de la microfinance (MF) au Maroc. JAÏDA est l’un des plus importants bailleurs de fonds du secteur au Maroc avec près de 19% de part de marché soit un encours global de 922 millions de dirhams (84 millions d'euros) à fin septembre 2020.