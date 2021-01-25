© IBERDROLA

La société énergétique favorisera des technologies innovantes et durables ayant trait aux énergies renouvelables, à l’hydrogène vert et à la mobilité durable, tout en proposant à ses clients de nouvelles solutions efficaces et personnalisées.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a conclu un accord de prêt de 100 millions d’EUR avec Iberdrola, l’un des plus grands groupes énergétiques mondiaux de par sa capitalisation boursière, pour soutenir sa stratégie de recherche, de développement et d’innovation (RDI) sur la période 2021-2023. Le prêt a été signé à Madrid par Ignacio Galán, président d’Iberdrola, et Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations en Espagne et au Portugal.

Les fonds obtenus faciliteront la mise au point de technologies innovantes et durables, conformes aux principaux vecteurs de la transformation du secteur de l’énergie, de la décarbonation et de l’électrification de l’économie. La recherche ciblera les énergies renouvelables, la production d’hydrogène vert et les installations éoliennes et photovoltaïques flottantes, mais aussi l’intégration des énergies propres dans le réseau énergétique grâce à des centrales hydroélectriques de pompage et des batteries.

Iberdrola développera également de nouvelles solutions pour ses clients, en promouvant une utilisation plus efficace de l’énergie et une plus grande personnalisation du service, ainsi que la mobilité électrique. À cette fin, l’entreprise encouragera le passage au numérique, l’automatisation et la cybersécurité.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de l’activité en en Espagne et au Portugal, a déclaré : « La BEI est fermement résolue à soutenir les investissements qui contribuent à améliorer la compétitivité et l’autonomie stratégique de l’économie européenne, en stimulant les projets d’investissement à l’appui de la RDI, en particulier dans le secteur de l’énergie, au titre de l’action de la Banque en faveur du climat. Cet accord souligne une fois de plus le rôle de la BEI en tant qu’acteur clé de l’économie européenne et principal bailleur de fonds en faveur des investissements liés aux énergies propres et à l’action climatique. »

Ignacio Galán, président d’Iberdrola, a souligné l’importance de l’innovation au sein de son entreprise, à l’occasion de la signature de cet accord : « La RDI est dans l’ADN de notre entreprise et nous nous employons sans cesse à devenir plus innovants, plus efficaces et davantage orientés vers la clientèle. Nous devons revoir notre ambition à la hausse et associer la révolution verte à l’innovation en tant qu’éléments clés de la reprise économique. Nous avons démontré nos capacités à cet égard au cours de ces 20 dernières années en jouant un rôle de pionnier et, en concluant des accords tels que celui signé ce jour avec la BEI, nous renforcerons notre stratégie en matière d’innovation et de recherche pour continuer à aller de l’avant, en élaborant aujourd’hui des solutions qui permettront de relever les défis de demain. »

La stratégie de RDI d’Iberdrola contribue à la réalisation du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET) et répond aux nouveaux objectifs de l’UE en matière d’énergie propre. En plus de renforcer la compétitivité de l’entreprise et d’optimiser l’utilisation des technologies dans des activités présentant une valeur ajoutée, en améliorant les processus et la productivité de ses actifs ou en accroissant l’efficience de ses activités, le soutien de la BEI contribuera à lutter contre les changements climatiques grâce à des technologies qui permettront de fournir des solutions plus durables, plus compétitives et plus efficaces.

Iberdrola consolide ainsi sa position de chef de file en matière d’investissements dans la RDI au sein du secteur de l’énergie européen et mondial – un facteur décisif pour assurer sa durabilité, son efficacité et sa compétitivité et pour continuer à mener la transition vers une économie verte. Selon le rapport The 2020 Industrial R&D Investment Scoreboard publié par la Commission européenne, Iberdrola est redevenue la première entreprise privée de l’Union européenne en termes d’investissements dans la RDI, y ayant consacré 280 millions d’EUR en 2019. L’entreprise prévoit de consacrer 400 millions d’EUR à l’appui de la RDI d’ici 2025, alors qu’au cours de la dernière décennie, ses investissements à cet égard ont atteint 2 milliards d’EUR.

Le financement accordé aujourd’hui est conforme aux objectifs de la BEI et de l’UE qui visent à soutenir les énergies durables et à renforcer les capacités technologiques des entreprises, ce qui témoigne de l’engagement de la Banque à appuyer les activités innovantes ayant pour objet de décarboner l’économie européenne.

À propos d’Iberdrola

Iberdrola Le groupe Iberdrola est un chef de file mondial du secteur de l’énergie, le premier producteur d’énergie éolienne et l’un des principaux fournisseurs d’électricité au monde de par sa capitalisation boursière. Il fournit de l’énergie à environ 100 millions de personnes dans des dizaines de pays comme l’Espagne, le Royaume-Uni (ScottishPower), les États-Unis (AVANGRID), le Brésil (Neoenergia), le Mexique, l’Australie, l’Allemagne, le Portugal, l’Italie ou la France. Comptant plus de 35 000 employés et des actifs supérieurs à 122 milliards d’EUR, son chiffre d’affaires a atteint 36 438 millions d’EUR et son bénéfice net 3 406 millions d’EUR en 2019.