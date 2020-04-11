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IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
19/01/2021 : 100 000 000 €
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05/12/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
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28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
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Espagne : la BEI soutient la stratégie d’innovation d’Iberdrola par un financement de 100 millions d’EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
19 avril 2021
Statut
Référence
Signé | 19/01/2021
20200411
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
IBERDROLA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 217 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project is an investment programme of selected investments in research, development and innovation (RDI) in the Promoter's strategic business areas over the period 2020-2023, developing innovative and sustainable technologies and initiatives in the fields of: i) renewable energy sources and technologies for the integration of a renewable mix, ii) innovative customer smart solutions (in retail) and digital innovation. The investments are intended to develop the Promoter's range of technologies, products and services, and to transform existing products into innovative ones as well as increase operational efficiency and excellence. The RDI activities will all be carried out in existing research and development (R&D) facilities at several locations in Spain.

The RDI programme is focused on contributions towards Sustainable Development Goals (SDGs) in both energy and business sustainability, including clean generation technologies, smart solutions and devices, digitalisation, automation and cybersecurity, as well as programmes aimed at environmental impact prevention and remediation, socio-economic development, cooperation and solidarity, among others.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB will check during the diligence that the full scope of the project is eligible for EIB financing, in particular the envisaged clean or low emission technologies, in view of the new EIB Energy Lending Policy (ELP).

The EIB will check during the diligence that the full scope of the project is eligible for EIB financing, in particular the envisaged clean or low emission technologies, in view of the new EIB Energy Lending Policy (ELP).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
Date de publication
5 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133497107
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200411
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
234042102
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200411
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY
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