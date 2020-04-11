IBERDROLA INNOVATION & SUSTAINABILITY

Fiche récapitulative
The project is an investment programme of selected investments in research, development and innovation (RDI) in the Promoter's strategic business areas over the period 2020-2023, developing innovative and sustainable technologies and initiatives in the fields of: i) renewable energy sources and technologies for the integration of a renewable mix, ii) innovative customer smart solutions (in retail) and digital innovation. The investments are intended to develop the Promoter's range of technologies, products and services, and to transform existing products into innovative ones as well as increase operational efficiency and excellence. The RDI activities will all be carried out in existing research and development (R&D) facilities at several locations in Spain.
The RDI programme is focused on contributions towards Sustainable Development Goals (SDGs) in both energy and business sustainability, including clean generation technologies, smart solutions and devices, digitalisation, automation and cybersecurity, as well as programmes aimed at environmental impact prevention and remediation, socio-economic development, cooperation and solidarity, among others.
The EIB will check during the diligence that the full scope of the project is eligible for EIB financing, in particular the envisaged clean or low emission technologies, in view of the new EIB Energy Lending Policy (ELP).
The EIB will check during the diligence that the full scope of the project is eligible for EIB financing, in particular the envisaged clean or low emission technologies, in view of the new EIB Energy Lending Policy (ELP).
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.