L’Espagne est le premier pays à bénéficier du Fonds de garantie européen (EGF).

Impact : près de 8,5 milliards d’EUR en faveur de 98 opérations en Espagne, soit l’équivalent de près de 0,8 % du PIB national.

Action climatique : concentrant 38 % de l’activité totale, elle progresse de 9 points de pourcentage par rapport à 2019.

Plan d’investissement pour l’Europe : l’Espagne occupe le troisième rang des bénéficiaires par le volume des financements approuvés depuis 2015.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (le « Groupe BEI », composé de la BEI et du FEI) a présenté ce jour les résultats de son activité en Espagne pour 2020. L’année dernière, le Groupe BEI a signé 98 opérations dans le pays pour un montant total de 8,454 milliards d’EUR, dont 58 % ont été consacrés à l’atténuation des effets économiques et sanitaires de la pandémie de COVID-19.

Lors de la conférence de presse, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, chargé des opérations de la Banque en Espagne, a affirmé : « L’année 2020 a été une année tragique qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. L’Espagne a été l’un des pays européens les plus touchés par la pandémie de COVID-19. C’est pourquoi plus de la moitié des financements du Groupe BEI en Espagne ont été consacrés à la lutte contre la crise sanitaire et à l’atténuation des effets économiques de la pandémie, afin d’aider les entreprises espagnoles à se maintenir à flot, en préservant leur valeur et leurs emplois. Mais, cela ne suffit pas et nous continuons de travailler avec acharnement en vue d’enrayer la propagation de la pandémie, de mettre au point un traitement contre la maladie, de vacciner la population espagnole et de soutenir les entreprises espagnoles dans cette période difficile, comme en témoignent les nombreux projets sur lesquels nous travaillons déjà pour 2021. Outre notre soutien indéfectible à la lutte contre la pandémie, nous n’oublions pas d’autres objectifs clés de l’Union européenne. Intensifier l’action climatique et la protection des océans, promouvoir l’innovation et la transition numérique restent des objectifs structurels essentiels que les institutions européennes doivent poursuivre en œuvrant ensemble pour favoriser la prospérité, l’emploi et la cohésion en Europe. »

COVID-19

Les mesures prises par la BEI pour atténuer les effets de la pandémie se concentrent sur deux axes principaux : le soutien au secteur de la santé et l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME). Dans cette optique, le Groupe BEI a signé 46 opérations pour un montant total de 4,9 milliards d’EUR et a approuvé des opérations représentant un montant de 12,1 milliards d’EUR en Espagne, ce qui fait du pays le principal bénéficiaire en volume de financements approuvés pour des projets liés à la crise pandémique.

En outre, l’Espagne a été non seulement le premier pays à bénéficier du Fonds de garantie européen (EGF), un fonds de près de 25 milliards d’EUR visant à mobiliser jusqu’à 200 milliards d’EUR de financements, mais aussi celui qui, en 2020, a fait l’objet du plus grand nombre de projets approuvés au titre de l’EGF pour un volume total de 2,65 milliards d’EUR.

PME

La crise due à l’épidémie de COVID-19 a souligné encore plus fortement le besoin urgent de soutenir les PME, qui représentent une part substantielle du tissu productif et de l’emploi en Espagne. À cette fin, 50 % de l’activité totale du Groupe BEI dans le pays était destinée à répondre aux besoins de liquidités de ces entreprises, qui ont bénéficié de 4,195 milliards d’EUR en vue de leur assurer les fonds nécessaires à la survie de leur activité.

Des fonds supplémentaires pour l’action climatique en Espagne

Pour la cinquième année consécutive, la banque de l’UE a augmenté la part de son activité dans le pays destinée à promouvoir des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets. La part octroyée atteint 38 % (2,85 milliards d’EUR) de son activité dans le pays, une progression de 9 points de pourcentage par rapport à l’exercice précédent. L’Espagne est le troisième grand bénéficiaire des financements liés à cet objectif dans l’UE. Par ces financements, la BEI encourage les transports propres, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la modernisation des réseaux électriques, entre autres projets.

Plan d’investissement pour l’Europe : résultats en Espagne

L’année 2020 a marqué la fin du programme d’investissements au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

L’Espagne a été le troisième grand bénéficiaire de cette initiative, aussi bien du point de vue des opérations approuvées que des investissements mobilisés. De 2015 à 2020, le Groupe BEI a financé 176 projets en Espagne représentant un montant total de 13,164 milliards d’EUR. Ces financements visent à mobiliser quelque 63 milliards d’EUR d’investissements en Espagne, qui devraient contribuer principalement à promouvoir l’action climatique, l’innovation, la production durable, les technologies numériques de pointe et la compétitivité des entreprises espagnoles.

Appui aux infrastructures

En 2020, l’appui de la BEI à la mise en place de nouvelles infrastructures en Espagne a atteint 1,351 milliard d’EUR, soit une augmentation de 45 % par rapport à l’année précédente. Dans le cadre de cet objectif, la BEI contribue à l’adaptation et à la modernisation des infrastructures sanitaires espagnoles en réponse à la crise pandémique, au développement d’infrastructures ferroviaires en vue de promouvoir des modes de transport plus propres et à la construction de logements sociaux, parmi d’autres priorités.

Résultats globaux du Groupe BEI

En 2020, le volume de financement global du Groupe BEI a atteint 76,8 milliards d’EUR (soit une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente), dont 66,09 milliards d’EUR sous forme de prêts accordés par la BEI et 12,87 milliards d’EUR pour l’activité du Fonds européen d’investissement (FEI), la filiale de la BEI spécialisée dans l’offre de solutions pour les intermédiaires financiers destinées à soutenir les PME et à stimuler l’innovation en Europe.

Un tiers du volume de financement total de la BEI, soit 25,5 milliards d’EUR, a servi à fournir une réponse urgente à la crise due à la pandémie de COVID-19. La plus grande partie du financement a été mise à la disposition des petites et moyennes entreprises en vue de prévenir les faillites et la destruction d’emplois.

En 2020, la BEI a tenu ses promesses d’accroître l’investissement vert et de devenir la banque européenne du climat. La part des financements de la Banque bénéficiant à des projets de durabilité climatique et environnementale est passée de 34 % à 40 % l’an dernier. Ce résultat rapproche la banque de l’UE de son objectif consistant à consacrer 50 % de son activité de prêt à la lutte contre les changements climatiques, conformément à l’objectif établi dans la Feuille de route de la banque du climat adoptée par la BEI en novembre 2020.