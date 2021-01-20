Un volume d’activité historiquement le plus élevé avec un peu plus de 10 milliards d’euros de financements apportés par le Groupe BEI

Près de la moitié des volumes d’investissement de la BEI dédiés au climat

Un quart des investissements dédiés à la lutte contre la pandémie de COVID-19

2020 a été une année d’activité record pour le Groupe BEI en France avec un peu plus 10 milliards d’euros de financements dédiés à l’investissement dans les secteurs public et privé. Le volume d’activité du Groupe BEI en France en 2020 s’est réparti de la façon suivante : 8,9 milliards d’euros issus de la Banque européenne d’investissement (BEI) et 1,2 milliards d’euros du Fonds européen d’investissement (FEI).

A l’échelle de l’institution, la France se situe en 2ème position des pays bénéficiaires des financements du Groupe BEI, après l’Italie. Au terme du plan Juncker (2015-2020), la France confirme qu’elle en a été le principal bénéficiaire, en soutien principalement de l’innovation et des investissements climatiques.

L’action climatique et le soutien à l’innovation ont été deux axes forts de l’activité du Groupe BEI en France au cours des dernières années et notamment en 2020 parallèlement à la mise en œuvre de mesures urgentes de soutien aux secteurs privé et public pour atténuer les conséquences d’une crise sanitaire inédite.

« Comme l’illustre un volume de prêts record en 2020, le Groupe BEI en France s’est fortement mobilisé pour soutenir l’investissement en cette période d’urgence climatique, économique et sanitaire. » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-président de la BEI, lors de la présentation des résultats annuels du Groupe BEI. Et d’ajouter : « Les investissements en faveur du climat et de l’innovation ont été au cœur de cette mobilisation car nous sommes convaincus que ce sont les leviers d’une relance durable. Comme Banque européenne du climat, il est de notre responsabilité de soutenir la France dans ses objectifs ambitieux en matière climatique dans la droite ligne des Accords de Paris. »

La France, 1ère bénéficiaire des financements climat de la BEI

Près de 4,3 milliards d’euros d’investissements

48% de l’activité de la BEI en France

Avec l’adoption à l’unanimité par son conseil d’administration, composé des 27 Etats membres de l’Union européenne (UE), de sa Feuille de route climat le 13 novembre 2020, le Groupe BEI a franchi une étape décisive dans sa transformation en banque européenne du climat.

Avec 48% de son volume de prêts dédié à l’action climatique, la France est le premier bénéficiaire des financements climat de la BEI. Cela s’est concrétisé par un investissement global de près de 4,3 milliards d’euros axés sur le soutien à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, et sur l’atténuation des effets du changement climatique.

Parmi les nombreux projets emblématiques financés par le Groupe BEI dans le domaine climatique, 2020 marque le premier financement par la BEI (450 M€) d’un projet éolien maritime en France au large de Fécamp appelé à être le plus important parc éolien en mer en France avec une capacité de 497 MW.

De nombreux projets ont été soutenus dans le secteur public pour accompagner les collectivités et structures vers une économie plus sobre en carbone comme le transport durable avec le corridor H2 en Occitanie, les trains régionaux ou encore le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 100% électrique à Thionville. La BEI a également soutenu la construction de logements sociaux plus économes en énergie avec la Banque des Territoires, Paris Habitat, LIVIE ou encore IN’LI.

Des projets et partenariats innovants

Le financement de projets innovants a été au cœur de cette action climatique pour soutenir l’activité et la compétitivité des entreprises, et ainsi accélérer le développement de nouvelles technologies plus vertes tels que les systèmes de batteries intelligentes développés par Forsee Power et les moteurs électriques par PSA ou encore la plateforme technologique de Vulog qui développe des solutions de mobilité éco-responsables.

Des partenariats innovants ont également été mis en place en 2020 pour renforcer l’action de la Banque face à l’urgence climatique comme celui avec France Hydrogène pour faciliter l’accès des promoteurs de projets hydrogène aux solutions de financement et à l’expertise de la BEI. Un partenariat financier (100 M€) a également été signé avec la Banque des Territoires pour lancer la plateforme « Bus propres » et ainsi proposer un financement innovant aux collectivités territoriales et autorités organisatrices de la mobilité souhaitant verdir leur flotte de bus.

Un soutien renforcé aux entreprises et à toutes les innovations

L’innovation est un axe fort et transversal de l’activité du Groupe BEI en France. Il s’est concrétisé en 2020 par un montant d’investissements élevé représentant au total un quart des investissements du Groupe : 2,2 milliards d’euros pour la BEI et 462,5 millions d’euros pour le FEI. Ces investissements ont pour objectif soutenir le développement et la compétitivité de futurs champions européens, de PME comme de très petits entreprises, dans des secteurs clé pour l’avenir comme les technologies liées à la connectivité et au numérique afin de réduire les zones blanches via de grands opérateurs comme Iliad et des réseaux d’initiative publics comme Megalis.

En 2020, le FEI a financé des PME particulièrement innovantes par le biais d’intermédiaires financiers comme la société Kiro via le fonds Kurma Partners. Au total, ce sont plus de 52 000 entreprises qui ont été soutenues par le FEI en France en 2020 pour un montant global de 1,2 milliard d’euros.

Forte mobilisation du Groupe BEI pour soutenir les secteurs privé et public face aux conséquences de la pandémie

Un quart de l’activité dédié à la réponse COVID-19

Face à la pandémie de coronavirus, le Groupe BEI a rapidement déployé un plan de soutien avec le Fonds de garantie paneuropéen pour appuyer l’économie européenne et contribuer à répondre aux besoins de financement les plus urgents des entreprises et collectivités territoriales afin d’atténuer les conséquences de la pandémie. Le Groupe BEI a aussi adopté des mesures exceptionnelles d’accompagnement et de soutien visant à accélérer l’approbation et le décaissement de nouveaux prêts et à offrir davantage de souplesse pour l’utilisation des prêts en cours et l’augmentation de leurs montants.

La BEI a signé 6 opérations avec les banques françaises en soutien aux PME et ETI françaises fragilisées par les conséquences de la crise de la COVID-19 pour un montant total de 1,5 milliard d’euros, permettant de mobiliser un volume total de financement de plus de 3,3 milliards d’euros à destination de plus de 25 000 PME et ETI françaises affectées par la crise du Covid-19. Plus largement, l’ensemble des opérations avec les intermédiaires financiers signées en 2020 par la BEI permettront de soutenir environ 68 000 PME et ETI.

La BEI a accru ses financements à l’appui du secteur de la santé, que ce soit les innovations développées par les entreprises et entités du secteur de la santé ou la modernisation des infrastructures tel que l’hôpital de Lens. La BEI a ainsi signé un partenariat avec le Crédit Agricole pour répondre aux besoins de financement des indépendants et professions libérales de santé, en particulier dans les territoires frappés par la désertification médicale. Dans le domaine de la recherche, la BEI a financé AB Science pour un montant de 15 millions d’euros.

Coup de projecteur sur 14 projets emblématiques financés par le Groupe BEI en France en 2020