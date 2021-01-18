La BEI signe un prêt de 100 millions d’EUR avec Valmet pour soutenir les investissements de l’entreprise dans la recherche-développement pour les années à venir.

Le financement sera utilisé pour les activités de R-D dans les domaines des technologies de la pâte à papier et des fibres, de la fabrication de papier absorbant, de la production d’énergie, des biocarburants et des services, qui seront mises en œuvre en Finlande et en Suède.

La Banque européenne d’investissement a signé un accord de prêt de 100 millions d’EUR avec Valmet, un concepteur et fournisseur finlandais de services de technologie et d’automatisation pour les industries de la pâte à papier, du papier et de l’énergie. Le financement soutiendra les activités de R-D de Valmet dans le contexte d’importantes tendances mondiales, allant de l’amélioration de l’efficacité des matières premières à l’utilisation efficiente de l’eau et de l’énergie, en passant par l’utilisation de matières premières renouvelables ou encore la réduction des émissions des clients de Valmet. Les investissements de R-D soutenus seront réalisés dans les installations de Valmet en Finlande et en Suède.

Grâce à ce prêt, Valmet cofinancera ses investissements en R-D pour 2020-2023 dans les usines de papier et de carton, les technologies de la pâte et des fibres, la production de papier absorbant, ainsi que l’équipement destiné à la production d’énergie, de biocarburants et de biomatériaux. Les travaux de R-D de Valmet devraient avoir des incidences environnementales positives en ce qui concerne le soutien au développement de technologies de production d’énergie durable et à l’adoption plus large de matières premières renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’utilisation des ressources dans le traitement des fibres renouvelables destinées à des biens de consommation de grande valeur par la mise au point de machines plus efficaces qui réduiront la charge environnementale des opérations en aval, ainsi que l’appui à la production de matériaux et de combustibles biologiques.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Lorsque nous aurons surmonté la crise sanitaire actuelle, nous resterons confrontés aux défis climatiques. C’est pourquoi la BEI est heureuse d’appuyer les efforts de Valmet dans ce domaine. C’est maintenant qu’il faut regarder vers l’avenir et voir comment on peut modifier les activités traditionnelles en vue d’un avenir à faible intensité de carbone. Il est donc réjouissant de voir que des entreprises de premier plan comme Valmet prennent ces défis très au sérieux. »

La BEI a soutenu Valmet pour la première fois en 2004. Plus récemment, elle a signé deux prêts avec Valmet en 2015 et en 2018.

Valmet Oyj est un concepteur et un fournisseur mondial de premier plan de services et de technologies ciblant le secteur de la production de pâte à papier, de papier et d’énergie. Les technologies de Valmet sont mises en œuvre dans des unités de production de pâte à papier, de papier absorbant, de carton et de papier, ainsi que dans des centrales électriques produisant de la bioénergie. Sa division Services fournit des pièces de rechange, des améliorations au niveau de l’usine et des solutions clé en main ainsi que des services de maintenance externalisés. L’entreprise, présente dans l’industrie depuis plus de 200 ans, a refait son apparition à la suite de la scission des activités de pâte à papier, de papier et d’énergie du groupe Metso en décembre 2013. Valmet figure parmi les plus importants acteurs du marché mondial sur tous les segments d'activité qui forment son cœur de métier.