La BEI accorde un prêt de 200 millions d’EUR sur 8 ans à l’appui du programme KONNECT VHTS, un satellite de nouvelle génération offrant une capacité inédite pour des services de haut débit fixes et mobiles.

Le projet contribue à renforcer la couverture en haut débit à l’échelle paneuropéenne, conformément aux objectifs de la « société du gigabit » de la Commission européenne.

À l’occasion de la Conférence spatiale européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de prêt à long terme de l’Union européenne, et Eutelsat, l’un des plus grands opérateurs de satellites au monde, annoncent ce jour un accord portant sur un financement de 200 millions d’EUR. D’une durée de 8 ans, ce prêt appuiera des investissements liés à la commande et au lancement du satellite KONNECT VHTS en vue de la fourniture de services de pointe à haut débit en Europe et dans les régions voisines.

KONNECT VHTS est un satellite de nouvelle génération, offrant des débits montant et descendant sans précédent pour des services de haut débit fixes et mobiles. D’un poids de 6,3 tonnes et d’une capacité de 500 Gbps en bande Ka, ce satellite de toute dernière génération embarquera à son bord le plus puissant processeur numérique jamais mis en orbite, capable d’allier flexibilité dans l’allocation de capacité, usage optimal du spectre et déploiement progressif du réseau au sol. Il fournira une connectivité à haut débit compétitive et rentable, permettant notamment d’offrir un accès universel et abordable à des services de très haut débit fixes auprès d’une clientèle composée de foyers, d’entreprises et d’administrations publiques, situés dans des zones européennes isolées et hors de portée des infrastructures terrestres.

Commentant l’accord, Rodolphe Belmer, Directeur général d’Eutelsat, a déclaré : « Le financement à long terme octroyé par la BEI est, pour de grands opérateurs du secteur spatial comme Eutelsat, un gage d’accès à des sources de financement diversifiées et attrayantes. Il est très positif de voir l’Union européenne appliquer une politique de soutien au secteur spatial, qui place la connectivité spatiale au cœur de ses priorités. Cet engagement témoigne aussi de la confiance de l’UE dans les satellites géostationnaires en tant que complément indispensable pour assurer une connectivité à des régions non desservies ou mal desservies, et cela d’une manière bien plus rapide et économique qu’en déployant des infrastructures terrestres dans des zones isolées. »

« Je me réjouis tout particulièrement de cet accord avec Eutelsat. Il s’agit d’un pas important vers le lancement d’un satellite de nouvelle génération capable d’offrir à tous, où qu’ils se trouvent, une connectivité accessible, rentable et compétitive », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Et d’ajouter : « L’espace est un important vecteur d’innovation en Europe. Ce financement illustre la façon dont l’UE peut aider les chercheurs, les innovateurs et les entrepreneurs à catalyser la mise au point de technologies avancées au profit des utilisateurs finals, des clients, des prestataires de services et des pouvoirs publics. »

L’opération fait suite à l’engagement pris par l’UE et la BEI de renforcer leur soutien aux entreprises spatiales européennes. Elle s’inscrit dans le droit fil des objectifs de la « société du gigabit » de la Commission européenne, qui vise à doter tous les foyers européens d’une connectivité internet d’au moins 100 Mbps d’ici 2025.

