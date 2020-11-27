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EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 200 000 000 €
Télécom : 200 000 000 €
Date(s) de signature
27/11/2020 : 200 000 000 €
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19/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Communiqués associés
France : la BEI soutient Eutelsat pour la commande et le lancement du satellite KONNECT VHTS

Fiche récapitulative

Date de publication
13 janvier 2021
Statut
Référence
Signé | 27/11/2020
20190183
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
EUTELSAT SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 459 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the design, purchase and launch of currently the technologically most powerful European satellite for high speed broadband services, also including the ground segment components. The different data services, which will reach up to 200 Mbps, will target residential and business customers in Europe, in northern Africa and the Middle East region. The start of the commercial service is planned for 2022.

The proposed investments will enable high capacity fixed broadband services in remote areas that today have poor coverage and weak terrestrial infrastructure. Due to the advanced features of the satellite, at the same time, connectivity for aircraft, mobile operators and governments can also be provided. Furthermore, this infrastructure will provide connectivity during emergency situations in case of failure or absence of terrestrial networks during natural disasters.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In general, the satellite industry is not directly covered by Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The purchased broadband satellite will be manufactured by an established supplier in existing facilities. Nevertheless, the environmental details will be assessed during the appraisal.

The Promoter is a private company operating in the space sector, which is exempted from public procurement requirements.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Date de publication
19 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132386830
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190183
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EUTELSAT ADVANCED BROADBAND SATELLITE
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
237528329
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190183
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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