La BEI signe un prêt de 150 millions d’euros avec Stora Enso pour la transformation d’une usine à papier à Oulu, en Finlande, qui abandonnera la production de papier d’imprimerie au profit de la fabrication de matériaux d’emballage en pâte écrue.

Le projet est important dans une perspective d'atténuation des changements climatiques dans le sens où il utilise davantage les matières premières durables pour remplacer des matières fossiles et produit de l’énergie renouvelable.

La Banque européenne d’investissement a signé un accord de prêt de 150 millions d’EUR avec la société finlandaise Stora Enso, spécialisée dans les matériaux renouvelables. Le financement soutiendra la transformation d’une ancienne usine de pâte à papier de la ville d’Oulu, qui abandonne la production de papier couché pour l’impression sans bois au profit de la fabrication de cartons d’emballage, principalement pour le secteur de l’alimentation et des boissons, conformément à la nouvelle stratégie adoptée par Stora Enso et axée sur les emballages produits à partir de ressources durables et renouvelables.

Le financement couvre également les améliorations nécessaires à l’usine de pâte à papier pour la production de la pâte brune non blanchie utilisée pour la fabrication de cartons d’emballage. La transformation entraîne d’importantes modifications et améliorations s’agissant du traitement des gaz malodorants et des eaux usées. Les performances environnementales de l’usine n’en seront donc qu’améliorées davantage. Le projet porte par ailleurs sur la production d’énergie renouvelable. En effet, l’énergie renouvelable produite, qui remplacera l’énergie fossile, devrait porter l’autosuffisance globale de l’usine à 88 %, contre 66 % actuellement, et contribuer à réduire les émissions nettes de 42,8 kT éq. CO 2 /an.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Cette transformation envoie un signal important : il est possible de se renouveler et de modifier les processus et les installations de production afin de répondre aux nouvelles exigences et à l’évolution de la demande du marché. La BEI, banque du climat de l’UE, continuera de jouer un rôle important dans le soutien aux projets de ce type. »

Pasi Kyckling, vice-président en charge de la trésorerie du groupe Stora Enso : « Nous entretenons de longue date de bonnes relations avec la Banque européenne d’investissement. Nous sommes ravis que la BEI appuie la transformation de l’usine de papier d’Oulu vers le papier kraft. Il s’agit une étape importante dans notre évolution en tant qu’entreprise de matériaux renouvelables. »

La raison de cette modernisation est d’apporter des solutions efficaces et durables pour lutter contre des problèmes mondiaux tels que les déchets plastiques, par le remplacement des matériaux fossiles (plastiques) par des matériaux renouvelables, recyclables et compostables dans le secteur de l’emballage et de la fabrication de biens de consommation. Des études de marché montrent que les fibres de bois d’origine renouvelable sont environ 65 % moins polluantes que les matières plastiques.