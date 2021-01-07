© Shutterstock

Le groupe BEI, constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), et BNP Paribas annoncent qu’ils ont signé une titrisation synthétique pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises fragilisées par les conséquences d’une crise pandémique sans précédent.

Cette opération, soutenue par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), consiste en une garantie du Groupe BEI sur un portefeuille existant de prêts PME et ETI. Cette protection de crédit permet à BNP Paribas de libérer une partie du capital réglementaire alloué à ce portefeuille et de déployer 515 millions d’euros de nouveaux crédits à destination de PME et ETI en France au cours des deux prochaines années.

Les financements pourront prendre la forme de prêts bancaires ou de crédits-baux. Les bénéficiaires de ces financements auront accès à des conditions financières favorables grâce à une rétrocession accordée par la BEI.

Cette opération intervient dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d'investissement pour l'Europe. Elle permettra très concrètement de renforcer le soutien aux PME et ETI fragilisées par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 en répondant à leurs besoins de trésorerie et de reprise de l’investissement. Le FEI en tant qu’acteur européen reconnu pour son expertise dans les titrisations synthétiques a été chargé de structurer l’opération pour le compte de la BEI.

« Je suis très heureux d’annoncer cette nouvelle opération de titrisation avec BNP Paribas. » a commenté Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. « Face aux conséquences de la crise pandémique sur l’économie, il est de notre responsabilité de renforcer le soutien aux entreprises fragilisées par une solution adaptée à leurs besoins de financement les plus urgents. En agissant ainsi, nous contribuons au maintien de l’activité et à la reprise de l’investissement. »

Le directeur général du FEI, Alain Godard, a ajouté: « Le FEI est heureux de travailler avec BNP Paribas et la BEI pour fournir un accès supplémentaire au financement aux PME et ETI. La combinaison de l’expertise en matière d’investissement et de structuration du FEI et du déploiement efficace des fonds EFSI par la BEI offre une solution de financement compétitive pour BNP Paribas qui servira à stimuler l’offre de financement dans l’économie réelle. En ces temps difficiles, il est important que nous travaillions avec des partenaires de confiance pour générer un soutien indispensable aux entreprises françaises. »

Le commissaire à l'économie, Paolo Gentiloni, a déclaré : « Cet accord entre le groupe BEI et BNP Paribas en France, soutenu par le Plan d'investissement pour l'Europe, est une bonne nouvelle pour les PME et les ETI qui ont été durement touchées par la crise du coronavirus. En permettant de débloquer de nouveaux prêts à des conditions favorables pour ces entreprises, cet accord est un signal clair de notre soutien indéfectible aux entreprises en ces temps difficiles. »

« Avec cette opération nous nous réjouissons de pouvoir nous engager à fournir 515 millions d’euros de nouveaux financements à taux réduits aux PME et ETI pendant les deux prochaines années. Ceci nous permet de poursuivre la proposition de solutions concrètes et efficaces pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire. Nous poursuivrons sans relâche, comme depuis le début de l’épidémie, notre rôle de soutien et de conseil auprès de nos clients ainsi que toutes nos actions de financement et d’investissement au service de l’économie », déclare Marguerite Bérard, Directrice des Réseaux France, Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas.

Il s’agit de la troisième opération de titrisation entre le Groupe BEI et BNP Paribas depuis 2015.

