Le prêt de 100 millions d’euros accordé par la banque de l’UE, garanti par l’Union européenne, appuiera la modernisation de sept grands hôpitaux géorgiens, y compris ceux qui sont mobilisés dans le cadre de la crise de COVID-19.

Le prêt couvre également la passation des marchés pour des équipements médicaux essentiels liés à la pandémie de COVID-19.

L’opération s’inscrit dans le cadre de l’intervention d’urgence COVID-19 de 6,7 milliards d’euros de la BEI et de l’ensemble des mesures de soutien apportées par l’équipe d’Europe aux pays partenaires de l’UE au cours de la pandémie.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, investira 100 millions d’euros pour mettre à niveau et moderniser des infrastructures de santé majeures en Géorgie, fournir une formation professionnelle au nouveau personnel médical et financer l’acquisition d’équipements médicaux essentiels pour le système de soins de santé du pays pendant la pandémie de COVID-19.

Le prêt de la BEI, assortie d’une garantie de l’Union européenne, permettra au gouvernement géorgien de moderniser sept grands hôpitaux dans tout le pays, à savoir : l’hôpital central de la République, l’hôpital des maladies infectieuses pour enfants, l’hôpital Lisi, l’hôpital de Rukhi, l’hôpital de Batumi, la clinique universitaire de Tbilissi et le centre de Tbilissi pour le SIDA et les maladies infectieuses. Parmi ces hôpitaux figurent ceux qui sont actuellement mobilisés dans le cadre de la crise de COVID-19 et jouent un rôle essentiel s’agissant la capacité du pays à contenir la propagation du coronavirus.

Le financement de la BEI couvrira également la passation des marchés d’équipements médicaux modernes et de vaccins, ainsi que la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement efficace pour fournir des services complets de diagnostic et de traitement aux patients atteints de COVID-19.

Teresa Czerwinska, vice-présidente de la BEI chargée de la Géorgie : « Notre investissement est destiné à contribuer à la modernisation des principaux hôpitaux et centres cliniques du pays, ainsi qu’à couvrir l’acquisition d’équipements médicaux et la formation sur le terrain du nouveau personnel médical. La Géorgie sera ainsi en mesure d’améliorer la qualité de son système de soins de santé, de protéger ses citoyens et son personnel médical et de se reposer sur des ressources modernes pour lutter contre la pandémie. Je suis reconnaissante au gouvernement géorgien de l’occasion qui m’a été donnée d’aider les Géorgiens en ces temps difficiles. »

Carl Hartzell, ambassadeur de l’Union européenne en Géorgie : « L’Union européenne reste aux côtés de la Géorgie pendant cette pandémie. Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer une nouvelle étape dans notre soutien à la Géorgie, à savoir l’octroi d’un prêt avantageux de 100 millions d’euros (soit 400 millions de GEL) par la BEI, la banque de l’UE. Ce prêt est destiné à répondre aux besoins du système de soins de santé et à aider les hommes et les femmes qui méritent tout notre soutien et notre respect dans l’exercice de leurs fonctions importantes. Il vient s’ajouter à l’enveloppe de 1,5 milliard de GEL que l’UE et l’équipe d’Europe ont déjà mobilisée cette année pour soutenir la Géorgie. L’UE reste déterminée à collaborer avec ses partenaires internationaux, le gouvernement, la société civile et les banques locales afin de venir en aide aux Géorgiens lorsque cela est nécessaire et possible. »

Ivane Machavariani, ministre géorgien des finances : « Le gouvernement géorgien exprime sa gratitude à la BEI pour son soutien dans la lutte contre les graves conséquences sanitaires et économiques de la pandémie de COVID-19. La deuxième vague de la pandémie a nécessité de nouvelles mesures urgentes de notre part et nous apprécions vivement la réaction rapide de nos partenaires. La décision de la BEI de fournir un prêt de 100 millions d’euros à la Géorgie pour soutenir les investissements liés à des programmes spécifiques liés au COVID-19 est très importante. Ce financement est destiné à la dernière phase de la pandémie et aidera la Géorgie à financer les besoins urgents en ce qui concerne la gestion des cas d’infection et le renforcement des capacités des laboratoires et de l’offre de vaccins. Le gouvernement géorgien tient une fois de plus à souligner l’importance énorme du soutien financier apporté par la BEI, avec laquelle il se réjouit de poursuivre sa coopération fructueuse. »

L’opération permettra au gouvernement géorgien d’améliorer la qualité et la résilience du système national de soins de santé et de renforcer la capacité du pays à apporter une réponse efficace à la pandémie actuelle de COVID-19 et à ainsi sauver des vies, grâce à des soins de santé de meilleure qualité pour quelque 3,7 millions de Géorgiens. À ce jour, la BEI a investi près de 2 milliards d’euros pour soutenir un développement social et économique durable en Géorgie.

Informations générales

À propos de la BEI et des investissements dans les vaccins, les traitements et les diagnostics du COVID-19

À ce jour, la BEI a investi 700 millions d’euros dans 20 entreprises européennes de technologie médicale et de biotechnologie travaillant sur des vaccins, des traitements ou des diagnostics dans le contexte de la crise de COVID-19. Ce montant inclut un investissement de 100 millions d’euros dans BioNTech, l’entreprise allemande qui est à l’origine du vaccin Pfizer/BioNTech. Dans ce contexte de crise sanitaire, ce financement reflète la forte mobilisation de la BEI pour soutenir la mise en place de solutions et thérapies nouvelles et efficaces pour le traitement du COVID-19. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service presse de la BEI.

L’activité de la BEI en Géorgie

Depuis le début de ses opérations en Géorgie en 2007, la BEI a investi près de 2 milliards d’EUR à l’appui de 23 projets dans les infrastructures, le secteur privé et l’action climatique. La BEI a renforcé son soutien au pays dans le cadre de l’Accord d’association et de l’Accord de libre-échange approfondi et complet entre la Géorgie et l’Union européenne signés en 2014, qui ont fait du pays le principal bénéficiaire des prêts de la BEI en volume par habitant parmi les bénéficiaires du Partenariat oriental de l’UE.

La BEI finance la plupart des projets en Géorgie dans le cadre du mandat de prêt extérieur de l’UE. Ce mandat permet à la Banque de disposer d’une garantie communautaire couverte par le budget de l’UE pour soutenir des projets dans les domaines des infrastructures socio-économiques, du développement du secteur privé local et de l’action en faveur du climat. Pour de plus amples informations sur les activités de la BEI en Géorgie, cliquer ici.