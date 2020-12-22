© Ayuntamiento de Málaga

La banque de l’UE contribuera jusqu’à hauteur de 70 millions d’EUR à l’agrandissement du parc de logements sociaux de la ville andalouse.

Incidence sur l’emploi : création de plus de 600 postes par an pendant la phase de construction.

Ce projet bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) aidera la société municipale pour le logement de Malaga (Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, SMVM), qui fait partie intégrante de la municipalité, à accroître la disponibilité de logements sociaux locatifs dans la ville. À cette fin, la BEI a approuvé l’octroi d’un financement de 70 millions d’EUR au maximum pour la construction de 1 001 logements sociaux à loyers abordables, dont une première tranche allant jusqu’à 37 millions d’EUR signée aujourd’hui est destinée à la construction des 476 premiers logements. Le projet, dont la réalisation s’étendra jusqu’en 2023, contribuera à la création de plus de 600 emplois par an au cours de la phase de mise en œuvre. La banque de l’UE accorde ce prêt dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe.

Avec l’appui de la BEI, la SMVM augmentera le parc de logements sociaux de la ville de Malaga, qui compte actuellement environ 4 000 unités. Les nouveaux logements seront situés à l’ouest de la ville, une zone qui abrite des pôles technologiques et industriels et qui est bien reliée au centre-ville par les transports en commun. Ces logements s’adresseront aux personnes à faible revenu et particulièrement vulnérables comme les victimes de violences fondées sur le genre, les familles monoparentales, les jeunes, les personnes âgées et celles exposées à l’exclusion sociale. Au moins la moitié des nouveaux logements seront attribués aux ménages aux revenus les plus faibles.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de l’activité de la Banque en Espagne : « Promouvoir la cohésion sociale est l’un des objectifs prioritaires de la banque de l’UE. C’est pourquoi nous nous réjouissons d’unir nos forces à celles de la municipalité de Malaga pour faire en sorte qu’un grand nombre d’Andalous qui ne disposent pas des ressources suffisantes ou qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité puissent accéder à un logement à un prix abordable en cette période particulièrement difficile. Cet accord reflète l’engagement de la BEI à soutenir les investissements visant à améliorer la qualité de vie des citoyens, tout en créant des emplois de qualité et en contribuant à une reprise économique durable et inclusive. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « C’est une excellente nouvelle pour Malaga au terme d’une année qui a été particulièrement difficile. Avec le soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, ce projet permettra de fournir de nouveaux logements aux familles qui en ont besoin, tout en créant 600 emplois dans le secteur de la construction, qui a été si durement touché par la crise. »

Francisco de la Torre, maire de Malaga : « Le prêt octroyé par la BEI à la municipalité de Malaga est une excellente nouvelle, car ce financement permet un nouvel accroissement du parc de logements locatifs encouragé par le conseil municipal ces 20 dernières années. C’est un nouvel exemple de l’accent mis par la municipalité sur le logement social. » Le maire a par ailleurs rappelé : « Malaga est la ville d’Espagne qui investit le plus dans le logement social par habitant, ainsi que la première ville d’Andalousie et la quatrième au niveau national à promouvoir le logement social. »