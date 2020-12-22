© EGLV

La Banque européenne d’investissement et l’Emschergenossenschaft signent un contrat de 500 millions d’EUR

Ce prêt représente le quatrième financement de la BEI en faveur du projet de renaturation de l’Emscher qui s’étendra sur plusieurs générations

L’un des plus grands projets environnementaux d’Europe vient d’obtenir un nouveau financement de la Banque européenne d’investissement (BEI). La banque de l’UE va mettre à la disposition de l’Emschergenossenschaft (coopérative de l’Emscher) un prêt supplémentaire de 500 millions d’EUR pour financer le vaste réaménagement du bassin fluvial. Ainsi, la BEI cofinance le programme d’investissement 2020-2024 de l’Emschergenossenschaft. Il s’agit du quatrième concours de la BEI à l’appui de ce projet de développement de grande envergure, qui fait suite aux prêts accordés en 2011, 2013 et 2017.

Au total, la banque de l’UE met 1,8 milliard d’EUR à disposition pour ce projet de rétablissement de l’état naturel de l’Emscher. Outre les volumes importants, la BEI peut également offrir des conditions de crédit particulièrement attrayantes : les prêts, dont la durée maximale possible est de 45 ans, peuvent cependant être assortis d’un taux d’intérêt fixe, ce qui permettra de maintenir à long terme les taux d’intérêt bas actuellement en vigueur.

Un projet emblématique à l’échelle européenne

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, a déclaré à l’occasion de la signature du contrat : « La renaturation de l’Emscher constitue un projet modèle incontournable à l’échelle de toute l’Europe. Elle montre comment une région marquée par des décennies d’activité industrielle peut retrouver un aspect proche de la nature. Ce n’est pas seulement un cours d’eau que l’on va rendre aux habitants de la Ruhr, mais c’est aussi un peu de leur qualité de vie. Je suis donc extrêmement fier que la banque de l’UE ait soutenu l’Emschergenossenschaft dans la réalisation de ce projet si important en lui allouant un montant qui atteint à ce jour 1,8 milliard d’EUR. En effet, ce sont les projets de ce type qui jouent un rôle central dans la préservation durable de l’environnement et du climat. Et ce sont précisément ces projets qui montrent ce que l’Europe apporte concrètement à ses citoyens. »

Uli Paetzel, président du directoire de l’Emschergenossenschaft : « Avec un volume d’investissement de plus de cinq milliards d’EUR et une durée de plus de 30 ans, notre projet de réhabilitation de l’Emscher compte non seulement parmi les plus importants projets liés à la gestion de l’eau mis en œuvre dans la région, mais il est aussi devenu un projet modèle à l’échelle internationale du fait de sa valeur ajoutée pour la population et la nature. Nous investissons certes dans la revitalisation de tout un paysage fluvial, mais aussi avant tout dans la qualité de vie des habitants du centre de la Ruhr. L’accent est dans ce cadre mis sur le développement urbain de la région ainsi que sur l’adaptation aux changements climatiques. Le contrat de prêt-cadre conclu avec la BEI soutient cet important projet, qui ne s’achèvera pas avec la fin de la réhabilitation de l’Emscher l’année prochaine. Car la renaturation de l’Emscher ne marque pas la fin de la transformation de la Ruhr, mais seulement le prélude à de nouveaux changements dans la région ! »

Informations générales

Avec plus de cinq millions d’habitants, le bassin de la Ruhr est la plus grande conurbation d’Allemagne. La rivière Emscher traverse le centre de la Ruhr, une région qui compte près de deux millions et demi d’habitants. L’exploitation minière, qui a particulièrement marqué l’économie de la région, a aussi eu des répercussions considérables sur le paysage. En raison des affaissements causés par l’extraction du charbon, il n’a pas été possible d’y installer un réseau d’assainissement souterrain, de sorte que l’Emscher et ses affluents ont servi d’égout à ciel ouvert pendant près d’un siècle. Ce n’est qu’après le déplacement de l'exploitation minière vers le nord, à la fin des années 80, qu’il a été possible d’envisager le réaménagement de l’Emscher.

Ce coûteux projet, qui s’étendra sur plusieurs générations, s’accompagne de la restructuration écologique du paysage fluvial. L’Emscher est réaménagée pour retrouver un aspect plus proche de son état naturel. D’anciennes friches et terres cultivables retrouvent leur place dans le paysage. Dans cette région densément peuplée voient ainsi le jour d’importants espaces naturels et des zones de détente qui, dès aujourd’hui, permettent d’accroître considérablement la qualité de vie des habitants. Fin 2020, l’Emscher devrait, dans une très large mesure, être débarrassée des eaux usées.