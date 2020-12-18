La CAF et la BEI ont signé un accord-cadre de collaboration en matière de cofinancement s’agissant du soutien de l’Europe à l’Amérique latine et aux Caraïbes dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et de la reprise économique après la pandémie. L’accord prévoit un cadre de cofinancement de 500 millions d’USD pour des secteurs stratégiques pour les deux institutions tels que les transports, l’énergie, l’eau et l’assainissement, le développement urbain, la santé, l’éducation ou l’intermédiation financière ciblant les PME.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, chargé des opérations en Amérique latine et dans les Caraïbes : « Cet accord met en évidence le soutien qu’apporte en ces temps difficiles l’UE à l’Amérique latine et aux Caraïbes afin qu’elles puissent faire face aux conséquences économiques de la crise. La CAF est l’un de nos principaux partenaires en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous travaillons ensemble pour aider la région à relever les défis auxquels elle est confrontée aujourd’hui. Le présent accord-cadre de collaboration nous aidera à recenser et à soutenir les collaborations possibles dans le cadre de la reprise économique après la pandémie de COVID-19 dans des secteurs d’intérêt commun, en mettant l’accent sur l’action pour le climat, afin de favoriser la relance économique, la durabilité et la compétitivité. »

« Les investissements dans les infrastructures favorisant l’intégration dans la région sont essentiels pour stimuler la relance économique et sociale et avoir un effet positif sur la création d’emplois, la croissance économique et l’augmentation de la productivité. Nous sommes un partenaire clé dans le développement de nos pays actionnaires et nous nous efforçons de compléter nos points forts avec des partenaires stratégiques tels que la BEI, afin d’attirer des fonds qui nous permettent de mener des projets qui auront un effet accélérateur sur la compétitivité », a déclaré le président exécutif de la CAF, Luis Carranza Ugarte.

La CAF a recensé dans 11 sous-secteurs plus de 400 projets dans les domaines de l’intégration et des infrastructures numériques, tous alignés sur les 17 objectifs de développement durable et l’accord de Paris en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Ces initiatives ont été classées par ordre de priorité sur la base de la qualité de leur structuration, de la rapidité de leur mise en œuvre et du degré de spécialisation du soutien apporté par des experts, autant d’éléments qui peuvent contribuer à créer des emplois et stimuler la croissance économique en Amérique latine et dans les Caraïbes.

La BEI appuie économiquement des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats positifs dans les domaines sociaux, économiques et environnementaux. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total de 10,4 milliards d’EUR à l’appui de 139 projets dans 14 pays de la région.

À propos de la CAF

La Banque de développement d’Amérique latine (CAF) vise à promouvoir le développement durable et l’intégration régionale par le financement de projets des secteurs public et privé ainsi que la fourniture d’une coopération technique et d’autres services spécialisés. Créée en 1970, elle regroupe actuellement 19 pays — 17 d’Amérique latine et des Caraïbes ainsi que l’Espagne et le Portugal — et 14 banques privées. Elle constitue l’une des principales sources de financement multilatéral et contribue largement à la diffusion de connaissances dans la région. En savoir plus sur www.caf.com