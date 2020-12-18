La BEI prête 150 millions d’EUR à Vesteda afin de permettre à l’investisseur d’améliorer la viabilité de son portefeuille immobilier existant et d’acquérir de nouveaux complexes résidentiels.

Vesteda cible le segment de la location réglementée par les pouvoirs publics, qui vise à offrir des logements abordables aux ménages à revenu intermédiaire.

Vesteda et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé une convention de financement de 150 millions d’euros, qui porte sur une durée de 10 à 15 ans. Vesteda prévoit d’utiliser les fonds en 2021 et 2022 pour améliorer la viabilité des logements de son portefeuille actuel et pour acquérir de nouveaux complexes résidentiels. Vesteda s’en servira également pour les logements dans le segment de la location réglementée par les pouvoirs publics, de manière à également proposer des logements abordables aux ménages à revenu intermédiaire.

Christian Thomsen, vice-président de la BEI : « S’agissant des changements climatiques, la durabilité est une question très importante pour le secteur de la construction. Conscient du défi et désireux de contribuer davantage à cette évolution, Vesteda a procédé récemment à l’émission d’obligations vertes. La BEI est heureuse de continuer à soutenir l’entreprise sur cette voie. »

Frits Vervoort, directeur financier de Vesteda : « Vesteda et la Banque européenne d’investissement ont beaucoup d’ambition en ce qui concerne la durabilité et les logements abordables. À la suite de l’émission de nos placements privés verts et de nos obligations vertes, nous remplissons désormais les conditions pour bénéficier d’un financement de la BEI. La convention signée avec la BEI donne une dimension de diversité supplémentaire à nos sources de financement et améliore la structure des échéances de notre dette. »

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde des prêts pour financer des projets ou des programmes d’investissement conformes aux priorités de l’Union européenne, comme la promotion de l’égalité, de la cohésion sociale et du développement durable.

Vesteda est un investisseur néerlandais spécialisé dans le segment de la location résidentielle intermédiaire. Vesteda investit des fonds récoltés auprès d’investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension et des assureurs. Vesteda a investi près de 8 milliards d’euros dans l’immobilier résidentiel néerlandais. Son portefeuille locatif comprend plus de 27 000 logements, principalement dans des zones économiquement fortes et des régions métropolitaines.