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VESTEDA AFFORDABLE HOUSING

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 150 000 000 €
Aménagement urbain : 150 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2020 : 150 000 000 €
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23/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VESTEDA AFFORDABLE HOUSING
Communiqués associés
Pays-Bas : Vesteda et la BEI signent une convention de financement

Fiche récapitulative

Date de publication
18 janvier 2021
Statut
Référence
Signé | 18/12/2020
20190153
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VESTEDA AFFORDABLE HOUSING
VESTEDA INVESTMENT MANAGEMENT BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 413 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of new highly energy efficient affordable rental housing and comprehensive retrofitting of existing houses by Vesteda undertaken in the Netherlands.

The operation will contribute to reducing the shortage in the supply of affordable housing in the country's main urban agglomerations and provide housing options for key workers and middle-income households, for instance. The retrofitting of Vesteda's housing units will improve the energy efficiency and reduce the CO2 emissions of Vesteda's portfolio.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VESTEDA AFFORDABLE HOUSING
Date de publication
23 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125153685
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190153
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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