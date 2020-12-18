La BEI finance, à hauteur de 76 millions d’EUR, une centrale à TGCC représentant un investissement de 152 millions d’EUR.

Cette nouvelle centrale renforce la sécurité énergétique et permet de remplacer l’usage du fioul lourd.

La Banque européenne d'investissement a accepté de soutenir la construction, par l’Office chypriote de l’électricité, d’une nouvelle centrale électrique sur le site de Vasilikos, à Chypre.

La nouvelle centrale à turbine à gaz à cycle combiné (TGCC) de Vasilikos, d’une puissance de 160 MW, permettra de délaisser les combustibles fossiles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres formes de pollution atmosphérique.

« Le dernier financement en date de la BEI à l’Office chypriote de l’électricité est une reconnaissance de l’importante contribution qu’apportera la nouvelle centrale de Vasilikos pour permettre au pays de disposer d’une énergie plus propre. Ce nouveau prêt à long terme de la BEI illustre le soutien de la banque de l’UE aux investissements vecteurs de transformation dans ce pays », a déclaré Michalis Komodromos, président de l’Office chypriote de l’électricité.

« La Banque européenne d’investissement dispose d’un savoir-faire technique et financier unique dans le secteur de l’énergie. Partenaire précieux, elle permet à Chypre de réaliser ses objectifs en matière de climat et de ne plus dépendre du fioul pour la production d’électricité, grâce à son soutien à plusieurs projets liés à l’énergie. Nous sommes heureux que la BEI reconnaisse combien il importe de soutenir la transition énergétique à Chypre et qu’elle appuie la nouvelle installation de Vasilikos », a ajouté Natasa Pilides, ministre de l’énergie, du commerce et de l’industrie de la République de Chypre.

« La Banque européenne d’investissement appuie la transition énergétique à Chypre et dans le monde entier. Dans le cadre de la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie, approuvée en 2019, la Banque s’est engagée à soutenir une réserve de projets liés au gaz déjà en cours d’instruction, avant de passer à des prêts exclusivement consacrés aux énergies renouvelables à compter de 2021. C’est pourquoi la BEI est heureuse de fournir 76 millions d’EUR à l’appui de la construction de la nouvelle centrale de Vasilikos afin de soutenir la sécurité énergétique à Chypre. La Banque se réjouit d’œuvrer avec l’Office chypriote de l'électricité et d’autres promoteurs de projets énergétiques pour appuyer de futurs investissements dans les énergies propres à Chypre », a commenté Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement chargée des opérations de prêt à Chypre.

La BEI va octroyer un prêt de 76 millions d’EUR sur 15 ans pour financer la construction et le raccordement au réseau de la nouvelle centrale ; représentant un budget de 152 millions d’EUR, celle-ci sera implantée à Vasilikos, sur la côte sud de Chypre, à côté d’une installation de production d’énergie et d’un site industriel existants.

Une fois opérationnelle, la nouvelle centrale à TGCC de 160 MW, alimentée au gaz naturel, contribuera à garantir une capacité de production suffisante pour permettre l’arrêt des centrales au fioul, devenues obsolètes.

La nouvelle centrale de Vasilikos offrira également de la flexibilité à Chypre en vue d'une plus grande utilisation de l’énergie éolienne et solaire intermittente à l’avenir.

Dotée de la toute dernière technologie TGCC, cette nouvelle centrale sera la plus efficace du pays.

Examen de l’activité de prêt de la BEI pour le secteur de l’énergie

La nouvelle centrale électrique de Vasilikos devrait générer des émissions de carbone de 380 gCO 2 /kWh, en valeur absolue.

Ce chiffre est conforme à la norme de performance en matière d’émissions de la Banque européenne d’investissement (550 gCO 2 /kWh) en vigueur au moment de l’approbation du projet.

Depuis que le Conseil d’administration de la BEI a approuvé le projet, la Banque a introduit une nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie qui mettra un terme, d’ici à la fin de 2021, au financement de projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation.