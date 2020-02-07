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EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6

Signature(s)

Montant
76 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 76 000 000 €
Énergie : 76 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2020 : 76 000 000 €
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24/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
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08/02/2021 - EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
Communiqués associés
Chypre : la BEI soutient la centrale électrique de 160 MW de Vasilikos et ainsi la transition énergétique

Fiche récapitulative

Date de publication
7 février 2020
Statut
Référence
Signé | 17/12/2020
20190376
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 76 million
EUR 152 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Installation of a new Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) at Vasilikos Power Station.

The new CCGT will ensure security and flexibility of electricity supply, in the context of an increasing roll-out of renewable energy sources in Cyprus.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Based on its technical characteristics, the Project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. An EIA has been submitted for the plant and positive feedback has been obtained from the relevant competent Authority. Town Planning Permit, Building Permit and Construction License have been granted by the relevant competent Authorities. The promoter has indicated that no environmental and social issuesi or concerns have arisen to date. Emissions from the plant will be in line with the relevant EU directive requirements.

The Promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
Date de publication
24 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130185269
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190376
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
Date de publication
8 Feb 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
137305639
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190376
Dernière mise à jour
8 Feb 2021
Secteur(s)
Énergie
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
EAC VASILIKOS CCGT UNIT 6
Fiche technique
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