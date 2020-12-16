© ZKW

Ces fonds serviront à soutenir la R-D de ZKW et l’expansion de sa capacité de production.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va fournir 150 millions d’EUR à ZKW Group GmbH (Autriche). ZKW est un équipementier automobile de premier rang qui conçoit et fabrique des systèmes d’éclairage et des modules électroniques haut de gamme innovants. Ces dernières années, ZKW a fait considérablement évoluer l’industrie grâce à une série d’innovations telles que la production en série des premiers phares laser. Les nouveaux fonds de la banque de l’UE serviront à financer les investissements de ZKW dans la recherche, le développement et l’innovation (RDI) portant sur des systèmes innovants d’éclairage pour automobiles réalisés en Autriche et en Slovaquie. En outre, ZKW entend investir dans des machines et des équipements de pointe pour son site de production situé en Slovaquie.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Autriche : « Grâce à une série d’innovations, ZKW a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Pour la BEI, la banque de l’Union européenne, l’innovation est la clé de l’essor économique et de l’emploi. Elle stimule la prospérité et la compétitivité de l’UE. C’est pourquoi je me félicite vivement de notre nouvelle coopération, en particulier avec une entreprise qui est parvenue à renforcer sa position de leader dans le secteur de l’éclairage automobile grâce à de nouvelles technologies, qui sont reconnues et utilisées par les marques internationales de premier plan de l’industrie automobile. »

Oliver Schubert, PDG de ZKW, a exposé les plans stratégiques de ZKW : « Avec les fonds de la Banque européenne d’investissement, ZKW sera en mesure de développer davantage ses activités d’innovation, essentielles à sa réussite, grâce à un budget de recherche-développement plus élevé. En outre, ZKW investira dans la production durable et le développement écologique. ZKW a donc déjà investi et continuera d’investir dans des machines économes en énergie destinées à l’usine slovaque de Krusovce. De plus, ZKW peut améliorer l’environnement des entreprises en Europe, ce qui représente un énorme avantage non seulement en matière d’économies de coûts, mais aussi pour la création d'emplois. De surcroît, ZKW cherche à obtenir des financements verts, qui sont un label de qualité pour une entreprise verte. Nous nous réjouissons de recevoir les fonds de la banque de l’Union européenne car ils sont un label de qualité pour notre entreprise. Nous savons que seules les entreprises de haut niveau peuvent collaborer avec la BEI. C’est un honneur pour nous de figurer parmi les leaders européens du marché de l’innovation. »

À propos de ZKW

ZKW Group est spécialisé dans les systèmes d’éclairage haut de gamme innovants et dans l’électronique. Fournisseur de systèmes, ZKW est un partenaire mondial de l’industrie automobile. La gamme complète de ses produits comprend des phares et des feux de brouillard, des feux arrière, des clignotants, des éclairages d’intérieur et pour plaques d’immatriculation ainsi que des modules électroniques. Les grands constructeurs automobiles font équiper leurs modèles des produits innovants de ZKW. Grâce à ses systèmes d’éclairage intelligents et un stylisme innovant, ZKW façonne l’apparence et le caractère des véhicules du monde entier.