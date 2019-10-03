ZKW AUTOMOTIVE LIGHTING RDI

Fiche récapitulative
The project concerns the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in the field of innovative automotive lighting systems carried out in Austria and Slovakia, as well as investments in state-of-the art machinery and equipment for the promoter's manufacturing site located in Slovakia. The project covers the period between 2019 and 2021.
The project aims at developing innovative lighting systems for automotive applications as well as to enhance the promoter's manufacturing capacity and efficiency by deploying state-of-the-art machinery and equipment in one of its manufacturing plants.
RDI activities as well as the installation of new equipment of this kind are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. Therefore the project is not expected to require an Environmental Impact Assessment (EIA) a per the above mentioned Directive; however the Bank's project team will assess the environmental details and decision of the competent authority during the due diligence.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory for the EIB.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.