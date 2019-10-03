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ZKW AUTOMOTIVE LIGHTING RDI

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 50 000 000 €
Autriche : 100 000 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
27/11/2020 : 50 000 000 €
27/11/2020 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/10/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZKW AUTOMOTIVE LIGHTING RDI
Related public register
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ZKW AUTOMOTIVE LIGHTING RDI
Communiqués associés
Autriche : la BEI octroie un financement de 150 millions d’EUR à ZKW Group

Fiche récapitulative

Date de publication
3 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 27/11/2020
20190161
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ZKW AUTOMOTIVE LIGHTING RDI
ZKW GROUP GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 326 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in the field of innovative automotive lighting systems carried out in Austria and Slovakia, as well as investments in state-of-the art machinery and equipment for the promoter's manufacturing site located in Slovakia. The project covers the period between 2019 and 2021.

The project aims at developing innovative lighting systems for automotive applications as well as to enhance the promoter's manufacturing capacity and efficiency by deploying state-of-the-art machinery and equipment in one of its manufacturing plants.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

RDI activities as well as the installation of new equipment of this kind are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. Therefore the project is not expected to require an Environmental Impact Assessment (EIA) a per the above mentioned Directive; however the Bank's project team will assess the environmental details and decision of the competent authority during the due diligence.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory for the EIB.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZKW AUTOMOTIVE LIGHTING RDI
Date de publication
23 Oct 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92443589
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190161
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ZKW AUTOMOTIVE LIGHTING RDI
Date de publication
27 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163934761
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190161
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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23/10/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZKW AUTOMOTIVE LIGHTING RDI
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ZKW AUTOMOTIVE LIGHTING RDI
Fiche technique
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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