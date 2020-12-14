© Boni

Nouveaux emplois dans les zones rurales de toute la Bulgarie

Amélioration de la consommation d’énergie et de l’empreinte environnementale

Maintien de normes élevées en matière d’agriculture, de bien-être animal et d’hygiène

Appui du FEIS, le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe, accordé à ce prêt

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Boni Holding AD, une entreprise agro-industrielle à croissance rapide, ont signé un accord de prêt de 30 millions d’EUR visant la modernisation et la construction d’installations de production à Levski, Lovech, Pordim, Brestak et Targovishte.

Le projet vise une amélioration sensible de la consommation d’énergie de l’entreprise, ainsi que l’adoption des meilleures normes européennes et bulgares en matière de bien-être animal et de protection de l’environnement, dans le cadre de ses investissements dans la chaîne de valeur de la viande de porc. L’appui de la BEI permettra de créer des emplois et aidera à conserver des postes dans les zones rurales de Bulgarie et contribuera ainsi à la réalisation de l’objectif de cohésion régionale, qui vise à soutenir les régions moins développées de l’Union européenne.

En outre, le projet favorise la substitution nette des importations par de la viande produite localement, ce qui engendre une empreinte nettement inférieure en matière de gaz à effet de serre. Il est donc tout à fait conforme aux objectifs stratégiques de l’UE consistant à produire plus efficacement des denrées alimentaires en réduisant l’empreinte environnementale sur les terres agricoles, objectifs qui sont des éléments clés de la stratégie « De la ferme à la table », récemment publiée dans le cadre du pacte vert pour l’Europe.

Cette opération bénéficie du soutien du prêt-programme de la BEI à destination des ETI d’Europe centrale et du Sud-Est, qui fait l’objet d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe.

« Le fonctionnement du système alimentaire mondial a un impact important sur les économies locales, les changements climatiques et l’environnement », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI. « Le projet que nous annonçons aujourd’hui est un excellent exemple de la manière dont la BEI, en tant que banque de l’UE, contribue à relever ces défis. Grâce au soutien d’une garantie au titre du FEIS, nous aidons Boni Holding AD, une entreprise bulgare en croissance rapide, à créer des emplois locaux et à améliorer sa consommation d’énergie et son empreinte environnementale, conformément à la stratégie de l’UE “De la ferme à la table”. Nous donnons ainsi un exemple du type de projets du secteur privé que nous cherchons à soutenir et qui combinent les objectifs de cohésion de l’Union européenne avec les priorités définies dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Nous tenons à renforcer encore notre soutien aux entreprises bulgares en 2021. »

Janusz Wojciechowski, commissaire européen à l’agriculture et au développement rural : « Cet accord est un bon exemple des efforts déployés par l’UE pour construire un système alimentaire durable et sain. Ce projet permettra non seulement de réduire l’impact de la production animale sur l’environnement et le climat, mais aussi de promouvoir des normes plus exigeantes en matière de bien-être animal tout en créant des emplois dans les zones rurales de Bulgarie. Il s’agit là d’une nouvelle étape vers des pratiques de production durables, dans la droite ligne des objectifs du pacte vert pour l’Europe. »

Georgi Nikolov, PDG de Boni Holding AD : « Nous nous réjouissons d’entamer notre coopération avec la BEI. Boni Holding AD poursuit sa stratégie à long terme qui vise à développer un modèle d’entreprise efficace et durable dans toute la chaîne d’approvisionnement alimentaire et à offrir à ses nombreux clients des produits alimentaires sûrs et de haute qualité. Nous sommes fiers de contribuer, grâce à nos activités, au bien-être de nos parties prenantes et des collectivités où nous intervenons. Le soutien qu’accorde la BEI à notre programme d’investissement confirme que nous sommes sur la bonne voie. »

Fondée il y a 29 ans, Boni Holding SA est aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises de l’industrie alimentaire bulgare, cheffe de file de l’élevage porcin et l’un des principaux fabricants de produits et de spécialités à base de viande. L’entreprise comprend des élevages de porcs hybrides et de porcs destinés à la consommation, ainsi que l’un des complexes de transformation de viande les plus évolués d’Europe, qui dispose de capacités technologiques permettant la production d’une gamme illimitée de produits à base de viande.