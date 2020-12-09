La BEI signe un accord de prêt de 20 millions d’EUR (149 millions de DKK) avec l’entreprise danoise de recherche-développement Evaxion Biotech A/S.

Evaxion emploiera ce financement pour la recherche-développement sur ses plateformes exclusives d’intelligence artificielle qu’elle utilisera pour identifier de nouvelles cibles en matière de vaccins et d’immunothérapie.

Cette opération est soutenue par la Commission européenne par le biais du dispositif InnovFin — Financement européen de l’innovation, dans le cadre de son volet « Recherche sur les maladies infectieuses ».

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec Evaxion un accord de prêt de 20 millions d’EUR au titre du volet « Recherche sur les maladies infectieuses » du dispositif InnovFin — Financement européen de l’innovation, appuyé par l’initiative Horizon 2020 de l’UE en faveur de la recherche et de l’innovation ; ce dispositif garantit des prêts de la BEI en faveur de projets hautement innovants. Ce financement soutiendra les investissements d’Evaxion en recherche-développement (R-D) sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour déterminer les cibles les plus appropriées pour les immunothérapies contre le cancer et les maladies infectieuses.

L’axe principal de la recherche – les plateformes exclusives d’Evaxion basées sur l’IA – pourrait potentiellement transformer le processus de découverte de médicaments, s’agissant des vaccins et des immunothérapies. En particulier, les programmes de lutte contre les maladies infectieuses ciblant Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa visent à identifier de nouveaux vaccins pour contrer la résistance aux traitements courants que développent ces agents pathogènes. Le financement de l’UE soutiendra les investissements dans les plateformes d’IA d’Evaxion, ainsi que son activité préclinique et clinique.

Lars Wegner, PDG d’Evaxion, s’est exprimé en ces termes : « Cet accord de prêt avec la BEI étaie la position de chef de file d’Evaxion dans l’utilisation de l’IA pour découvrir et mettre au point de nouveaux vaccins et de nouvelles immunothérapies, et soutient d’importantes activités de recherche-développement dans le cadre de nos programmes névralgiques. Nous sommes fiers de conclure avec la BEI cet accord, qui est un exemple de financement essentiel utilisé pour relever certains des plus grands défis pour la santé humaine. »

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, a déclaré : « En tant que banque de l’UE, la BEI s’efforce de veiller à ce que les projets à fort impact reçoivent les financements dont ils ont besoin. La BEI se félicite de soutenir Evaxion. Le recours à l’intelligence artificielle pour mettre au point des vaccins et des immunothérapies est une véritable innovation et se trouve en adéquation parfaite avec la priorité principale de la BEI : améliorer la vie des citoyens. Ces dernières années, les investissements de la Banque au Danemark ont permis de soutenir de nombreuses entreprises innovantes ; nous sommes ici face à un excellent exemple. »

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse, s’est exprimée en ces termes : « Protéger la santé de nos citoyens et conduire la transformation numérique sont des priorités essentielles qui sous-tendent la prospérité et la croissance de l’Europe. Ce prêt financé par l’UE en faveur de la recherche d’Evaxion sur l’utilisation de l’IA peut contribuer à transformer le processus de découverte de médicaments en vue de traiter le cancer et les maladies infectieuses. »

Non seulement cette opération renforcera la recherche-développement en Europe, mais il est aussi prévu qu’elle ait des incidences en matière de maintien et de création d’emplois hautement qualifiés au sein de l’UE. La recherche sera intégralement menée au Danemark et devrait contribuer aux progrès technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle et de ses applications aux soins de santé. À ce titre, le projet devrait apporter d’importants avantages sociaux en matière de progrès de la recherche et alléger le fardeau que fait peser sur les services de santé l’incidence accrue des pathogènes multirésistants.

Informations générales

En 2019, la Banque a accordé pour plus de 850 millions d’EUR de prêts à des projets réalisés au Danemark dans divers secteurs, dont les services, les industries innovantes et les petites et moyennes entreprises.

Dans le contexte de l’initiative Horizon 2020, le programme-cadre de recherche et d’innovation de l’UE pour 2014-2020, le volet « Recherche sur les maladies infectieuses d’InnovFin » (« InnovFin Infectious Diseases Finance Facility » ou « IDFF ») offre une gamme de produits financiers allant des instruments de dette standard aux financements de type apports de fonds propres, d’un montant généralement compris entre 7,5 millions d’EUR et 75 millions d’EUR, à des acteurs innovants œuvrant à la mise au point de vaccins, de médicaments ou d’appareils médicaux et de diagnostic innovants, ou à de nouvelles infrastructures de recherche spécialisées dans les maladies infectieuses. Les coûts des projets pourraient inclure les coûts des essais cliniques, la mise en place de la commercialisation comme l’accès au marché, la mise en point de prototypes ou le déploiement industriel de nouveaux équipements, les coûts de R-D préclinique et les besoins en fonds de roulement. Ce mécanisme est déployé directement par la BEI qui, jusqu’à présent, a affecté 241 millions d'EUR au titre de ce volet du dispositif InnovFin.

À propos d’Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une entreprise s’appuyant sur une plateforme axée sur l’intelligence artificielle et l’immunologie (AI-immunology™) qui décode le système immunitaire humain pour découvrir et développer de nouvelles immunothérapies ciblées visant à traiter le cancer et les maladies infectieuses. Sur la base de sa technologie exclusive et évolutive visant l’immunologie et s’appuyant sur l’intelligence artificielle, Evaxion Biotech développe une vaste gamme d’actifs nouveaux comprenant trois immunothérapies anticancéreuses spécifiques aux patients, dont deux sont en phase de développement clinique 1/2. De plus, l’entreprise fait avancer un portefeuille de vaccins destinés à prévenir les infections bactériennes et virales, avec un programme actuellement en phase de développement préclinique contre le S. aureus et les infections de la peau et des tissus mous.