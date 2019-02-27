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EVAXION BIOTECH (IDFF)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 20 000 000 €
Services : 20 000 000 €
Date(s) de signature
6/08/2020 : 20 000 000 €
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28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVAXION BIOTECH (IDFF)
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Danemark : l’UE donne un coup de pouce à la recherche qu’effectue Evaxion sur les vaccins en s’appuyant sur l’intelligence artificielle

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 06/08/2020
20190227
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EVAXION BIOTECH (IDFF)
EVAXION BIOTECH A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 45 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project will finance the development of a platform for drug discovery exploiting Artificial Intelligence (AI) and the pipeline of potential vaccines and treatments targeting infectious diseases.

The aim is to support the R&D investments that are required in order to further advance the promoter's product pipeline and bring the products to market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector project. Further details will be assessed during the project due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVAXION BIOTECH (IDFF)
Date de publication
28 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130645282
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190227
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
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Photogallery

Denmark: EU boosts Evaxion’s artificial intelligence vaccine research
EVAXION BIOTECH (IDFF)
©EIB

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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