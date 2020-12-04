L’UE et la BEI soutiennent des investissements à l’appui de la gestion de l’eau et de l’atténuation des inondations dans les zones frappées par des cyclones l’année dernière.

Le prêt de 100 millions d’EUR, associé à une subvention de 10 millions d’EUR, vise à améliorer la santé publique et la résilience climatique ainsi qu’à réduire la propagation du coronavirus.

La BEI donne suite à l’engagement pris par l’UE lors de la Conférence internationale des donateurs qui s’est tenue à Beira en 2019.

Le financement convenu aujourd’hui s’inscrit dans le cadre d’un engagement de 200 millions d’EUR pris par l’UE lors de la Conférence internationale des donateurs de Beira en 2019. Celui-ci étaye le cadre de relance post-catastrophe du Mozambique, qui définit la vision, les objectifs stratégiques et les principes de la relance et de la reconstruction à la suite des dégâts causés par les cyclones tropicaux Idai et Kenneth.

Le prêt de 100 millions d’EUR accordé au ministère de l’économie et des finances permettra au bureau pour la reconstruction mis en place après le passage des cyclones Idai et Kenneth, responsable de la gestion et du suivi de l’opération, de renforcer la résilience face aux futures crises grâce à l’amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et d’assainissement dans les villes touchées. Outre ce prêt, l’UE octroie une subvention de 10 millions d’EUR pour adjoindre une assistance technique à cette opération. L’accord a été signé aujourd’hui, lors d’une réunion virtuelle, par Adriano Maleiane, ministre de l’économie et des finances, António Sánchez-Benedito Gaspar, ambassadeur de l’UE au Mozambique, et María Shaw Barragán, directrice à la BEI.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La sécurité de l’approvisionnement en eau potable et la protection des infrastructures d’adduction d’eau dans le contexte de l’urgence climatique actuelle sont des priorités de la Banque européenne d’investissement. En tant que principal bailleur de fonds international du secteur de l’eau à l’échelle mondiale, la BEI est heureuse de financer ce projet au Mozambique et d’y contribuer également par son savoir-faire, en vue de rendre les infrastructures locales du secteur de l’eau plus sûres et plus efficaces. Ces investissements soutenus par l’UE amélioreront la santé publique, une dimension d’autant plus importante dans le contexte de la pandémie de COVID-19. »

Adriano Maleiane, ministre de l’économie et des finances, représentant le gouvernement du Mozambique :

« Le gouvernement investira dans les infrastructures et les secteurs choisis pour ce financement, notamment l’eau, les installations sanitaires et l’assainissement, en mettant en œuvre le volet Résilience du programme "Reconstruire en mieux", conformément aux engagements énoncés dans les objectifs de développement durable et le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe que nous avons assumés, en vertu des principes de responsabilité et de transparence dans la gestion des ressources. » Le ministre a ajouté que « ces investissements permettront d’améliorer la santé publique, de rendre les villes plus résilientes et plus propres, ainsi que de réduire les risques de catastrophes futures ».

Ce financement contribuera à « mieux reconstruire » les infrastructures endommagées par les cyclones et les inondations consécutives à ceux-ci, à améliorer la santé publique et à rendre les villes plus résilientes face aux risques climatiques et aux événements extrêmes. Les nouvelles infrastructures d’épuration des eaux usées permettront également d’éviter le déversement de boues non traitées dans les rivières, inscrivant ainsi le projet dans le cadre de l’initiative mondiale Clean Oceans.

Informations générales

La BEI a une longue expérience des opérations de financement au Mozambique tant sur ses propres ressources que sur des ressources de tiers, bien qu’il s’agisse de son premier financement à l’appui de la résilience après une catastrophe climatique au Mozambique. À titre exceptionnel, la BEI finance 100 % des travaux de reconstruction, ces derniers faisant suite à une catastrophe climatique.

L’UE a déjà mobilisé 90 millions d’EUR au titre de l’aide humanitaire et de la coopération au développement en faveur du Mozambique, à la suite de la catastrophe de 2019.

Pour en savoir plus :

Coopération de l’UE avec le Mozambique

Délégation de l’UE au Mozambique

Soutien de l’UE à la suite du cyclone Idai en avril 2019 (en anglais uniquement)