La Banque européenne d’investissement va investir 60 millions d’USD pour moderniser les infrastructures d’approvisionnement en eau et les installations de traitement des eaux usées en Équateur.

Le projet, appuyé par l’Union européenne, améliorera l’accès à l’eau pour les communautés du canton de Portoviejo, en particulier dans les zones rurales.

Ce projet relatif à l’eau contribue à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs de développement durable et au renforcement de la résilience de l’Équateur face à des pandémies comme celle de coronavirus.

La Banque européenne d’investissement va soutenir le développement des réseaux d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans la région de Portoviejo, en Équateur. Le prêt de 60 millions d’USD accordé par la BEI au gouvernement autonome décentralisé du canton de Portoviejo (GAD de Portoviejo) contribuera au financement de la construction et de la remise en état des réseaux d’adduction d’eau, d’eaux usées et d’eaux pluviales dans les zones urbaines et rurales du canton de Portoviejo, dans la province de Manabí.

Le prêt de la BEI permettra de construire des réseaux d’égouts, des stations d’épuration des eaux usées et des réseaux d’eaux pluviales à proximité du littoral, appuyant ainsi la mise en œuvre de l’initiative Clean Oceans. La modernisation des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement dans la région contribuera à réaliser d’importantes économies d’énergie, à réduire les pertes d’eau sur les réseaux et à améliorer le traitement des eaux usées. Il s’agit également d’un investissement à long terme dans la capacité du pays à faire face à une pandémie comme celle de coronavirus, car il fournit un accès régulier à l’eau potable propre.

L’opération sera cofinancée par la Banque interaméricaine de développement (BID), le Fonds espagnol pour la promotion du développement (FONPRODE), géré par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), et la Facilité d’investissement de l’UE pour l’Amérique latine (FIAL).

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, chargé des opérations en Amérique latine : « L’eau propre et l’assainissement sont essentiels pour stimuler la croissance socio-économique et pour protéger la santé humaine lors d’épidémies de maladies infectieuses comme la COVID-19. En tant que principal bailleur de fonds du secteur de l’eau au niveau mondial, la BEI est heureuse de participer au financement de ce projet et de mettre à disposition son savoir-faire. Le concours de la BEI aidera le gouvernement de Portoviejo à remettre en état le réseau de distribution d’eau potable de la région en améliorant l’accès au service, l’efficacité, la qualité et la résilience afin d’atténuer les effets néfastes des changements climatiques. Ce projet s’appuie sur notre solide expérience en matière d’investissements à fort impact en Équateur et dans toute l’Amérique latine. »

Agustín Casanova, maire de Portoviejo : « Pour la première fois dans l’histoire de Portoviejo, nous allons fournir, grâce à ce projet, des services d’eau potable et d’assainissement durables à nos communautés rurales, réduisant ainsi des inégalités inacceptables. Le projet présente d’énormes avantages sociaux et dégagera également un retour sur investissement, ce qui nous permet de bénéficier du soutien de la BEI et d’autres organisations internationales. »

Charles-Michel Geurts, ambassadeur de l’Union européenne en Équateur : « En plus de ce prêt, l’Union européenne accordera également une aide non remboursable de 10,4 millions d’EUR par l’intermédiaire de la FIAL (Facilité d’investissement pour l’Amérique latine), qui permettra de fournir une assistance technique à l’appui de la procédure de passation des marchés, de la gestion financière, de la supervision technique et du suivi social et environnemental, et de soutenir la construction de petites installations d’eau et d’assainissement durables pour les communautés rurales dispersées, le renforcement des systèmes d’adduction d’eau et d’assainissement pour Portoaguas et l’amélioration des conditions de santé dans les zones résidentielles pour les familles les plus vulnérables. Ce projet constitue un excellent exemple de coopération internationale, au niveau européen avec la BEI, l’AECID et la FIAL, ainsi qu’au niveau régional, avec la BID. Ce n’est qu’en unissant nos forces que nous pourrons relever les défis auxquels l’Équateur est confronté. »

Impact du projet lié à l’eau en Équateur

Le prêt de la BEI soutiendra un projet d’investissement stratégique en faveur de la municipalité de Portoviejo, qui devrait contribuer au programme national équatorien « Eau et assainissement pour tous ». Ce prêt sera garanti par la République de l’Équateur, par l’intermédiaire de son ministère de l’économie et des finances. Les financements de la BEI bénéficieront de la garantie de l’Union européenne.

Concrètement, les investissements permettront à Portoaguas, la compagnie des eaux qui dessert le canton de Portoviejo, de fournir de l’eau potable à 90 000 habitants et des services d’assainissement à quelque 22 500 personnes. Le projet d’approvisionnement en eau financé par la BEI concerne un nouveau système d’approvisionnement en eau pour les paroisses rurales du canton (Crucita, San Plácido, Chirijos, Alhajuela, Abdón Calderón, Pueblo Nuevo, Río Chico), qui répondra à la demande actuelle ainsi qu’aux prévisions de demande jusqu’en 2050. Il comprend une structure de prise d’eau au barrage de Poza Honda et une station de traitement de l’eau qui fournira de l’eau potable aux paroisses rurales par l’intermédiaire d’une canalisation principale de 49 km et de 9 réservoirs. En outre, la BEI financera 6 nouvelles stations d’épuration afin de traiter les eaux usées et d’éviter le rejet de substances polluantes dans les cours d’eau du canton.

Dans la paroisse urbaine de Colón, le projet comprend la construction d’une installation de pompage au sein de la station de traitement des eaux de Cuatro Esquinas, de réseaux d’égouts et d’une station d’épuration connexe. Le prêt de la BEI financera également la construction de réseaux d’évacuation des eaux pluviales dans huit paroisses rurales afin d’éviter l’accumulation et le débordement des eaux pluviales.

Le prêt contribuera à promouvoir l’égalité entre les sexes, la participation des femmes et la responsabilité sociale des entreprises dans la municipalité de Portoviejo, en finançant des formations destinées aux femmes et des activités visant à lever les obstacles qu’elles rencontrent en matière d’accès au travail.

Il s’agit d’un investissement à long terme dans la capacité du pays à faire face à une pandémie comme celle de COVID-19, car il fournit un accès régulier à l’eau potable propre, un atout essentiel pour lutter efficacement contre une telle crise.

Coopération internationale et objectifs de développement

L’opération est pleinement conforme aux domaines d’intervention prioritaires de la BEI dans le cadre du mandat de prêt extérieur pour l’Amérique latine 2014-2020, à savoir le développement des infrastructures économiques et sociales, l’action pour le climat et la coopération avec les institutions financières internationales. L’opération devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable 3 (Bonne santé et bien-être), 5 (Égalité entre les sexes), 6 (Eau propre et assainissement), 11 (Villes et communautés durables) et 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques).

La BEI en Équateur

La BEI est le premier bailleur de fonds public multilatéral au monde. L’année dernière, elle a financé environ 8 milliards d’EUR d’investissements à l’extérieur de l’Union européenne. L’Équateur est l’un des principaux bénéficiaires des financements de la BEI en Amérique latine. Depuis que la banque de l’UE a commencé à y travailler en 2006, elle a accordé plus de 700 millions d’EUR à des conditions favorables – sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt – pour financer des investissements visant à améliorer la qualité de vie des Équatoriens. Parmi les projets soutenus par la BEI en Équateur figurent les travaux de reconstruction après le tremblement de terre à Manabí et Esmeraldas et le métro de Quito.

La BEI en Amérique latine

La BEI appuie économiquement des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le début de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total de 8,4 milliards d’EUR à l’appui de 117 projets dans 14 pays de la région.