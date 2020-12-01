© Tergooi Hilversum

Le financement de l’UE d’un montant de 70 millions d’EUR est destiné à soutenir la construction d’un nouveau bâtiment hospitalier à Hilversum.

La nouvelle notion de soins plaide en faveur d’installations plus compactes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 70 millions d’EUR en faveur de l’hôpital Tergooi de Hilversum. Il s’agit seulement du deuxième hôpital général à obtenir un tel prêt de la banque de l’UE aux Pays-Bas. L’accord est assorti de conditions favorables, en particulier d’un taux d’intérêt attrayant, et servira à financer la construction d’un nouveau bâtiment hospitalier et d’un parking souterrain.

Si l’on ajoute un financement sur ses propres ressources, Tergooi investira au total 362 millions d’EUR dans le nouvel hôpital de Hilversum dans les années à venir. C’est là que seront regroupés, à partir de 2023, tous les soins aigus, intensifs et cliniques actuellement répartis entre les sites de Blaricum et de Hilversum.

David Voetelink, membre du conseil d’administration de Tergooi, se félicite de la signature de cet accord : « Nous avons noué une fructueuse collaboration avec différents intervenants. Outre la BEI, ABN AMRO, ING et BNG Bank, ainsi que le fonds néerlandais de garantie des soins de santé, la municipalité de Hilversum a également offert toute sa coopération. Et n’oublions pas non plus le personnel de Tergooi. Ce financement permet à Tergooi d’achever les plans de la nouvelle construction suivant ses choix stratégiques : un hôpital compact en prise maximale sur la région. »

« Je ne crois pas devoir souligner l’importance de disposer d’établissements de santé de qualité en ces temps cruciaux », a déclaré Christian Thomsen, vice-président de la BEI. « La BEI finance depuis longtemps des hôpitaux aux Pays-Bas ; après les hôpitaux universitaires, elle soutient désormais aussi les hôpitaux généraux, parce que nous nous sommes fixé pour mission d’“améliorer la vie des citoyens”. Dans la situation actuelle, c’est une façon assez directe de s’y employer. »

Plus qu’un simple bâtiment neuf

Selon la vision de Tergooi, les prestations de soins les plus utiles sont celles qui sont à la portée du patient. Par conséquent, pour l’hôpital, il est essentiel de fournir les « soins au bon endroit ». Si nécessaire, les soins seront assurés dans le (nouvel) hôpital. Si possible, ils seront assurés hors de l’hôpital, plus près du patient, dans un centre médical régional voire au domicile.

Grâce au recours accru aux consultations numériques, à la coopération plus poussée avec les médecins généralistes et d’autres prestataires de soins, ainsi qu’à la collaboration avec des policliniques et des services de soins infirmiers normalisés pour une grande part, Tergooi est en mesure de mener ses activités dans un bâtiment plus compact.

Informations générales

L’année dernière, la BEI a mis près de 2,5 milliards d’EUR à disposition pour des projets aux Pays-Bas, notamment dans les domaines de la santé, des PME et de l’efficacité énergétique. Au cours des cinq dernières années, la BEI a mis à disposition quelque 711 millions d’EUR pour des projets dans le secteur de la santé aux Pays-Bas.

Les deux principaux sites hospitaliers de Tergooi aux Pays-Bas sont Hilversum et Blaricum. Les travaux de construction du nouvel hôpital Tergooi à Hilversum sont en plein déroulement. En 2023, nous serons en mesure de fournir des soins aigus et intensifs dans un bâtiment neuf compact, moderne, professionnel et économe en énergie. Pour les soins de santé moins complexes, les patients seront accueillis dans un bâtiment distinct à côté de l’hôpital qui ouvrira également ses portes en 2023. L’ambition de Tergooi est de bâtir un hôpital moderne dans un environnement thérapeutique qui présente la souplesse nécessaire pour répondre à l’évolution des soins de santé et de la technologie.