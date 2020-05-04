Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 75 000 000 €
Santé : 75 000 000 €
Date(s) de signature
27/02/2024 : 5 000 000 €
26/11/2020 : 70 000 000 €
Autres liens
Related public register
29/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT
Related EFSI register
21/11/2020 - TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT
Communiqués associés
Pays-Bas : un prêt européen pour l’hôpital de Tergooi

Fiche récapitulative

Date de publication
4 mai 2020
Statut
Référence
Signé | 26/11/2020
20200018
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT
STICHTING TERGOOI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 330 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project concerns the replacement and consolidation of two outdated hospitals into one new building in Hilversum.

The consolidation of all inpatient and most of the outpatient services in one location enables the Promoter to improve service delivery and will generate significant efficiency gains. The investment will allow the introduction of up-to-date technologies to improve efficiency and effectiveness in order to respond to the evolving demographic and epidemiological needs of an ageing population.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals and long-term care facilities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project might be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The compliance with requirements of the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU and the Habitats Directive will be verified during appraisal. In line with Directive 2010/31/EU, the public building will have to meet at least the relevant national targets on energy efficiency. The design energy performance of the buildings included in the project and any specific targets with respect to the improvement of the energy performance of the Promoter's building estate will be verified during appraisal. It is expected that the project will bring wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/23/EU or 2014/24/EU where applicable), then the Bank would require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU or 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
29/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT
21/11/2020 - TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT
Autres liens
Communiqués associés
Pays-Bas : un prêt européen pour l’hôpital de Tergooi

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT
Date de publication
29 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129153372
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200018
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT
Date de publication
20 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
135208111
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200018
Dernière mise à jour
21 Nov 2020
Secteur(s)
Santé
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
29/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT
Related EFSI register
21/11/2020 - TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT
Autres liens
Fiche récapitulative
TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT
Fiche technique
TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT
Communiqués associés
Pays-Bas : un prêt européen pour l’hôpital de Tergooi

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Pays-Bas : un prêt européen pour l’hôpital de Tergooi
Autres liens
Related public register
29/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT
Related EFSI register
21/11/2020 - TERGOOI HILVERSUM HOSPITAL DEVELOPMENT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes