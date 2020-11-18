©aquatarkus/ Shutterstock

Le Groupe iliad et la Banque européenne d’investissement (BEI) annoncent la mise en place d’un nouveau financement de 300 millions d’euros pour accompagner le Groupe dans ses déploiements mobiles en France notamment densifier son réseau 4G et déployer son réseau 5G.

Avec ce nouveau prêt portant à plus de 1,1 milliard d’euros les financements apportés à iliad depuis 2009, la BEI renouvelle son soutien au Groupe dans le déploiement de ses réseaux mobiles de dernière génération après l’avoir accompagné depuis plus de dix ans dans le financement de ses déploiements fixes.

Le déploiement de ses réseaux reste une priorité absolue pour iliad : le Groupe y investit en moyenne chaque année près de 30% de son chiffre d’affaires soit un montant cumulé de près de 7,5 milliards d’euros sur les cinq dernières années. Ces déploiements illustrent la volonté du Groupe d’être un opérateur engagé dans la couverture numérique de l’ensemble des territoires y compris les plus ruraux notamment à travers son implication dans le New Deal Mobile.

Grâce à ses investissements, le Groupe compte aujourd’hui plus de 18 800 sites mobiles sur tout le territoire métropolitain et couvre 97,8% de la population en 4G.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec la BEI qui nous permet de poursuivre activement le déploiement et la densification de nos réseaux mobiles. Fournir la meilleure connectivité à tous et sur l’ensemble du territoire, c’est le sens de notre action collective chez iliad. Nous allons poursuivre à un rythme soutenu nos déploiements notamment pour lancer prochainement nos offres 5G et pour faire notre entrée sur le marché Entreprises » a déclaré Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad.

« Le soutien à l’innovation et au déploiement de nouvelles technologies est une priorité de l’action de la Banque de l’Union européenne. C’est pourquoi je suis très heureux d’annoncer ce nouveau financement avec le Groupe Iliad. » a déclaré Ambroise Fayolle, vice-Président de la BEI. Et d’ajouter : « Dans le contexte actuel de crise sanitaire, il est d’autant plus important que les habitants de l’ensemble des territoires puissent avoir accès à une connectivité sure et performante. En agissant ainsi, nous soutenons le développement et l’attractivité de ces territoires, notamment les zones rurales ou plus isolées. »

Grâce à la notation triple A de la BEI, ce financement offre des conditions financières très attractives et une maturité longue, jusqu’à 8 ans in fine, particulièrement adaptée à la durée et à la nature des investissements.

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement

Le Groupe BEI a enregistré une très forte activité en France en 2019 avec près de 8,5 milliards d’euros de financements en soutien à des projets dans des domaines clefs pour l’économie française tels que le développement du Très Haut Débit, l’environnement et la transition énergétique, la formation des jeunes, le soutien aux entreprises et à l’innovation, la modernisation des infrastructures.

A propos du Groupe iliad

Le Groupe iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,7 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 6,8 millions d’abonnés au 30 septembre 2020.