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ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 300 000 000 €
Télécom : 300 000 000 €
Date(s) de signature
10/11/2020 : 300 000 000 €
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21/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 10/11/2020
20200383
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
ILIAD SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 1123 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the design and early rollout of a 5G mobile telecommunications network throughout France as well as the densification and upgrade of a 4G network. The project, implemented by the fourth operator in France, will be rolled out throughout the country and includes the deployment of the physical infrastructure (antennas, power and cooling facilities) and the active Radio Access equipment. In order to cope with the increased traffic, the project also includes the expansion of the core, backbone and OSS systems as well as upgrades to the backhauling to provide fibre connectivity to the mobile sites.

The project supports the development of the French 5G mobile infrastructure enabling ultra-fast data transfer through this very high capacity network and it is fully in line with the targets set out by the 5G for Europe Action Plan. Moreover, the new broadband networks will be important for the digitalisation and competitive positioning of the country and is expected to provide positive externalities to economic activities by enabling more users to benefit from access to information, digital services and better communications.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in mobile telecommunications networks do not fall under Annexes of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and are therefore not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
Date de publication
21 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132841646
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200383
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ILIAD 5G NETWORK DEPLOYMENT FRANCE
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
257337710
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20200383
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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