©VK Studio/ Architectenbureau Robbrecht & Daem

Prêt de 200 millions d’EUR pour la modernisation et l’optimisation des sites hospitaliers d’Anvers.

ZNA remplace deux hôpitaux anciens par le tout nouveau Cadix (en construction) et rénove trois services sur le site de ZNA Middelheim.

Grâce notamment au financement de la BEI, ZNA sera en mesure de fournir des soins de meilleure qualité et plus efficaces et de mieux se concentrer sur la population vieillissante de la région.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 200 millions d’EUR avec Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). ZNA consacrera les fonds alloués à des travaux de modernisation et d’amélioration, qui contribueront à une meilleure prise en charge. La signature est un élément important du plan stratégique de ZNA en matière de santé. Elle consolide ses activités par la modernisation et l’intégration des soins. De plus, les services cliniques ne feront plus inutilement double emploi.

ZNA réduit également le nombre de sites hospitaliers. L’hôpital Cadix, qui est en cours de construction, est amené à remplacer deux bâtiments plus anciens. Dans le plus grand hôpital du groupe (ZNA Middelheim), on prévoit la rénovation des services de soins intensifs, de dialyse et de psychiatrie infantile. Médecins et infirmières pourront ainsi personnaliser davantage les soins et bénéficieront d'un meilleur environnement de travail.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Comme le climat, les investissements dans le secteur de la santé figurent en bonne place sur la liste des priorités de la BEI depuis des années. Dans la situation actuelle, les financements avantageux de la Banque peuvent faire la différence encore plus clairement et réduire quelque peu la charge financière pesant sur les établissements de soins de santé. La BEI soutient fermement les établissements et le personnel soignant, qui sont soumis à rude épreuve en raison de la persistance du coronavirus. »

Wouter De Ploey, PDG de ZNA : « Il est fantastique que nous puissions faire appel à une institution renommée comme la Banque européenne d’investissement pour nos projets. Le financement de la BEI constitue une étape importante dans la réalisation de notre plan stratégique en matière de santé. Ce faisant, la BEI témoigne également d’un engagement à long terme en faveur du secteur de la santé. Cet accord est aussi une excellente nouvelle sur le plan financier : la BEI nous offre d’excellentes conditions de crédit, et cette coopération confirme notre qualité de crédit. D’autres bailleurs de fonds ont dès lors accepté de financer notre projet. Grâce à ce contrat, les patients anversois bénéficieront d’un environnement hospitalier de pointe. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2019, elle a investi plus de 1,73 milliard d’EUR dans des projets réalisés en Belgique à l’appui des PME, de projets liés à l’eau et à la rénovation urbaine, des soins de santé et des infrastructures.

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) est la plus grande organisation de soins de santé en Belgique. Le groupe rassemble sur dix sites trois hôpitaux généraux, sept centres de jour, six hôpitaux spécialisés, un centre de soins psychiatriques et un établissement d’hébergement collectif. La zone d'influence de ZNA s'étend à plus de 32 communes, soit potentiellement plus d’un million d’habitants. Dans la ville d’Anvers, ZNA prend en charge 44 % des patients. ZNA emploie quelque 6 300 personnes, dont 600 médecins. En 2019, le groupe comptait environ 2 500 lits et a enregistré 51 000 hospitalisations. En outre, 71 000 patients ont été traités en clinique de jour et près de 600 000 en services ambulatoires.