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ZNA - ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 250 000 000 €
Santé : 250 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2024 : 50 000 000 €
7/12/2022 : 100 000 000 €
10/11/2020 : 100 000 000 €
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03/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZNA - ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN
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Belgique : un financement européen pour une meilleure prise en charge à Anvers

Fiche récapitulative

Date de publication
30 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 10/11/2020
20190511
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ZNA - ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN
HET ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 520 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Construction of a new tertiary hospital to replace two outdated facilities as well as the extension and consolidation of a third hospital in Antwerp.

By merging the services, the project will lead to the reorganization of service delivery, of logistics and to an improvement of the general functioning of the hospital. Unit-cost reductions, shorter patients' stays, greater comfort are expected results of the operation. More generally, healthcare being an element of social cohesion, the project will have positive social benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the Competent Authority. It is expected that the project will bear wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZNA - ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN
Date de publication
3 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124508050
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190511
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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