La Banque européenne d’investissement (BEI) et Gmp Property Socimi (Gmp), l’un des principaux groupes immobiliers espagnols, financeront des investissements verts à Madrid destinés à réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO 2 des immeubles de bureaux. À cet effet, la banque de l’UE accordera à l’entreprise espagnole un financement de 28 millions d’EUR pour la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle (« NZEB » pour Nearly Zero Energy Building) et pour la mise en œuvre de réformes qui contribueront à améliorer l’efficacité énergétique. Cette opération bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le concours de la BEI permettra à Gmp de financer des améliorations énergétiques dans l’emblématique édifice Castellana 81, d’une superficie brute de 38 346 m², ainsi que la construction de nouveaux projets immobiliers dont la consommation d’énergie est quasi nulle, comme le bâtiment ARQBÓREA dans le quartier de Las Tablas. Les économies d’énergie primaire réalisées dans les bâtiments concernés par l’opération sont estimées à 3 420 mégawattheures par an (MWh/an), ce qui correspond à des économies d’émissions de CO 2 équivalentes aux émissions moyennes annuelles produites par 124 ménages dans l’UE.

Le financement de la BEI soutiendra les objectifs nationaux et européens en matière d’efficacité énergétique, contribuera à l’atténuation des changements climatiques et vise à exercer un effet de catalyseur dans le secteur des bâtiments à haut rendement énergétique en Espagne. Dans le même temps, ces investissements contribueront à stimuler la reprise économique à la suite de la crise causée par le COVID-19 et favoriseront le recrutement de 600 (280) personnes au cours de la phase de mise en œuvre.

« Le secteur de l’immobilier étant l’un des principaux consommateurs d’énergie en Europe, la modernisation et la rénovation énergétique de nos bâtiments sont essentielles pour atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’UE à l’horizon 2050. C’est pourquoi l’une des priorités de la BEI est d’appuyer la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et de favoriser une croissance qui contribue à la lutte contre les changements climatiques », a affirmé Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de l’activité de la Banque en Espagne. « Nous sommes très heureux de signer cet accord avec Gmp afin d’encourager les investissements nécessaires à la transition vers une économie à faible intensité de carbone, tout en contribuant à la reprise économique et à la création d’emplois. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Bonne nouvelle pour le climat et pour le secteur de la construction à Madrid, qui a été durement touché : le Plan d’investissement pour l’Europe soutient les investissements de Gmp dans la construction de nouveaux immeubles de bureaux et dans la rénovation d’anciens bâtiments pour qu’ils respectent les normes les plus récentes en matière d’émissions et d’énergie. Les bâtiments demeurent responsables de 40 % de nos émissions ; leur rénovation est donc essentielle à la réalisation de nos objectifs en matière de climat et constitue une source importante de nouveaux emplois. J’espère voir beaucoup plus d’investissements de ce type en Espagne dans les années à venir dans le cadre de la relance. »

José Luis García de la Calle, directeur général Entreprise et président du comité de RSE de Gmp : « Nous nous félicitons de cet accord avec la Banque européenne d’investissement, qui réaffirme notre engagement en faveur d’une gestion durable de l’entreprise. En tant que promoteur et investisseur foncier spécialisé dans les immeubles de bureaux de haute qualité à Madrid, la responsabilité environnementale est l’une de nos valeurs stratégiques qui se concrétisent dans des plans d’investissement immobiliers visant à atténuer les changements climatiques, par l’intégration de sources d’énergie renouvelables et à faible intensité de carbone, et par la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique. ARQBÓREA, l’un des projets auxquels ce financement sera alloué, sera un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle, présentant les niveaux les plus élevés de durabilité environnementale, d’accessibilité, de santé et de bien-être pour ses occupants. »

La banque de l’UE appuie cette opération au moyen d’un prêt dans les énergies vertes, un financement dont les caractéristiques remplissent pleinement les conditions définies dans son programme d’obligations climatiquement responsables. Il est donc susceptible d’être alloué à son portefeuille d’opérations de prêt financées grâce à l’émission de ces obligations.

La banque européenne du climat

La BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral de la lutte contre les changements climatiques à l’échelle mondiale. Elle a pour objectif d’être un chef de file en la matière pour limiter la hausse de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, afin de respecter les objectifs de l’accord de Paris. Le 14 novembre 2019, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé ses nouveaux objectifs climatiques et la nouvelle politique de prêt dans le domaine de l’énergie : la Banque augmentera progressivement les financements qu’elle consacre aux objectifs climatiques et environnementaux pour les porter à 50 % d’ici à 2025, afin que le Groupe BEI mobilise au moins 1 000 milliards d’EUR au cours de la décennie critique allant de 2021 à 2030 pour soutenir les investissements qui contribuent à atteindre ces objectifs. En outre, il a annoncé son intention d’aligner toutes les activités du Groupe BEI sur les objectifs de l’accord de Paris. À cet effet, la BEI cessera de financer tout projet dans le secteur des énergies fossiles à partir de fin 2021.

Principal émetteur d’obligations vertes au monde, la BEI a été la première organisation à émettre ce type d’obligation en 2007.

À propos de Gmp

Fondé en 1979, Gmp est l’un des principaux groupes immobiliers espagnols. Depuis sa création, Gmp poursuit une approche patrimoniale résolue, ce qui lui a permis de conforter sa position sur le marché immobilier espagnol en tant que spécialiste du développement, de l’investissement et de la gestion des actifs immobiliers, en mettant particulièrement l’accent sur le segment des bureaux et des parcs d’activité de haute qualité à Madrid. Sa vision intègre la durabilité en tant que valeur stratégique, à la fois la durabilité environnementale et la durabilité dans le processus de création de valeur, par la qualité et l’innovation dans la gestion, les procédés et les produits, une attention particulière étant portée à la promotion de la santé et du bien-être des utilisateurs de ses bâtiments. À titre d’exemple, Gmp a été l’une des premières entreprises en Espagne à miser sur les certifications LEED et WELL Building Standard. Elle possède des bâtiments qui se distinguent par des performances élevées en matière de durabilité environnementale, de santé et de bien-être pour leurs occupants, tels que l’emblématique Castellana 81, premier immeuble du Paseo de la Castellana certifié LEED « platine », premier à être certifié WELL en Espagne et cinquième à obtenir le niveau « or » de la certification WELL en Europe.