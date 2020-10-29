© Unsplash

La confiance de la Banque européenne d’investissement renouvelée avec 75 millions d’euros d’investissements

RGREEN INVEST, société de gestion française dédiée au investissement et au financement de projets d’infrastructures liés à la transition énergétique et l'adaptation aux changements climatiques, annonce ce jour le 3ème closing de sa stratégie INFRAGREEN IV. Le fonds, dont le montant total est porté à 480 millions d’euros, est sur le point d’atteindre son objectif de taille de 500 millions d’euros.

RGREEN INVEST ambitionne de continuer à lever des fonds jusqu’à la fin de la période de souscription (mars 2021) pour parvenir au montant maximal réglementaire (hard cap) de 650 millions d’euros. L’objectif : continuer de financer et soutenir de nombreux projets à travers l’Europe. A date, ce sont plus de 150 millions d’euros du fonds INFRAGREEN IV qui sont investis et engagés dans des projets d’infrastructure européens, et notamment français, permettant de réduire les émissions de CO2.

« Le soutien renouvelé de la Banque européenne d’investissement est, en cette période d’incertitude, un gage de confiance particulièrement précieux », commente Nicolas Rochon, Président-fondateur d’RGREEN INVEST. « Les investisseurs privés, qui continuent de croire en la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique, ont besoin de voir que les institutions publiques respectent leurs engagements à faire de la transition écologique et climatique une priorité », poursuit-il.

« En tant que banque européenne du climat, nous sommes très fiers de soutenir RGREEN INVEST dont l’ambition en matière climatique rejoint celle de la BEI. » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et de rajouter : « Par ce nouvel engagement, notre objectif est d’attirer de nombreux investisseurs au niveau européen pour développer des projets d’infrastructures innovants et durables. En agissant ainsi, nous préparons l’avenir. Nous soutenons les futurs champions de la transition énergétique. »

La BEI renouvelle sa confiance à RGREEN INVEST en investissant 75 millions d’euros dans INFRAGREEN IV

La BEI qui est la Banque de l’Union européenne (UE) a investi 75 millions d’euros dans le fonds INFRAGREEN IV. Cet investissement répond pleinement aux priorités d’action de la BEI qui soutient la transition vers une économie sobre en carbone, respectueuse de l’environnement et capable de résister aux changements climatiques. Elle est aujourd’hui le premier bailleur multilatéral au monde en matière de transition énergétique.

La BEI avait déjà investi 50 millions d’euros lors du lancement du fonds INFRAGREEN III, clôturé en décembre 2018 au-dessus de ses objectifs de levée de capital, pour un montant de 307 millions d’euros.

INFRAGREEN IV, fonds de soutien au développement des énergies renouvelables en Europe

INFRAGREEN IV, lancé en décembre 2019, investit en fonds propres et quasi-fonds propres dans des projets d’infrastructure liés à la transition énergétique et climatique. Ces projets greenfield et brownfield sont localisés et opèrent essentiellement dans l’Espace Economique Européen. Le fonds INFRAGREEN IV est labellisé « Greenfin Label France Finance Verte ».

A propos d’RGREEN INVEST :

Société de gestion française indépendante du groupe RGREEN, créé en 2010 par Nicolas Rochon, RGREEN INVEST est la société de gestion française, indépendante, spécialisée dans le financement d’infrastructures vertes. Premier acteur à proposer une gamme complète de solutions de financement sur-mesure, RGREEN INVEST est au service des acteurs de la transition énergétique en Europe.

Avec une vingtaine de professionnels expérimentés, RGREEN INVEST dispose d’une des plus importantes équipes de spécialistes du financement de projets d’infrastructures liés à la transition énergétique et climatique en France. Soucieux des enjeux climatiques, intégrant l’ESG au cœur même de ses critères d’investissements, RGREEN INVEST permet ainsi aux investisseurs institutionnels de participer à la transition énergétique tout en partageant avec eux la performance financière.

Avec plus d’1 Md€ sous gestion, RGREEN INVEST a ainsi financé des projets en France et en Europe, équivalent à une puissance installée de plus d’1,6 GW évitant ainsi près 550 000 tonnes d’émission de CO2 (selon un calcul interne de RGREEN INVEST).

INFRAGREEN IV est un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) sous forme de Société de Libre Partenariat (SLP) de droit Français, déclaré à l’Autorité des Marchés Financiers et dont la souscription est réservée exclusivement à des investisseurs professionnels (sous conditions) conformément au règlement du fonds. Le fonds est actuellement autorisé à la commercialisation en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au RoyaumeUni, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Le Fonds est notamment exposé au risque de marché, au risque de crédit, au risque d'illiquidité, au risque lié aux projets, au risque de conformité, au risque juridique et réglementaire, au risque financier, et aux risques opérationnels liés à la transition énergétique. Ce document est communiqué à titre d’information uniquement. Il est mis à disposition pour fournir des informations préliminaires sur le Fonds et est susceptible de faire l’objet de mises à jour, compléments d’information, révisions et vérifications sans avis préalables. Ce document ne constitue pas une invitation, un conseil ou une recommandation de souscrire, acquérir ou céder des parts émises ou à émettre par le Fonds ou tout autre véhicule d’investissement. Il convient de rappeler aux destinataires de ce document qui seraient intéressés par un investissement dans le Fonds, qu’une telle souscription de part ne peut se faire que sur la base des informations contenues dans la version finale de la documentation du Fonds et qui peuvent différer des éléments produits ici. Aucune garantie n’est donnée sur la validité, l’exactitude, la pérennité ou l’exhaustivité de l’information mentionnée ou induite dans ce document ou toute autre information fournie en rapport avec le Fonds.

RGREEN INVEST Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers n°GP-15000021. Société par actions simplifiée dont le siège social est situé à Paris, au 63 Avenue des Champs-Élysées, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 797 827 995.

À propos de la Banque européenne d’investissement

En tant que banque européenne du climat, la BEI a décidé d’augmenter les financements de projets qu’elle soutient à l’appui des objectifs climatiques et environnementaux pour les porter à 50 % de son activité d’ici à 2025, de sorte que le Groupe BEI mobilise au moins 1 000 milliards d’EUR d’ici à 2030 pour promouvoir des investissements qui contribuent à la réalisation de ces objectifs. Elle a également fait part de sa décision d’aligner toutes les activités du Groupe BEI sur l’accord de Paris. Pour ce faire, elle cessera de financer des projets à base de combustibles fossiles à partir de fin 2021.

En France, en 2019, la BEI a consacré 47 % de ses financements – soit 3,28 milliards d’euros - à la lutte contre le changement climatique.