Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

INFRAGREEN IV SLP

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 15 000 000 €
France : 26 250 000 €
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2019 : 7 500 000 €
16/12/2019 : 7 500 000 €
16/12/2019 : 13 125 000 €
16/12/2019 : 13 125 000 €
16/12/2019 : 16 875 000 €
16/12/2019 : 16 875 000 €
Autres liens
Related public register
21/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRAGREEN IV SLP
Related EFSI register
04/03/2020 - INFRAGREEN IV SLP
Communiqués associés
France : la BEI investit 75 millions d’euros dans le fonds INFRAGREEN IV

Fiche récapitulative

Date de publication
24 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 13/12/2019
20190421
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INFRAGREEN IV SLP
RGREEN INVEST
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of an investment fund focusing on renewable energy projects in the European Economic Area, with around 50% of the funds expected to be invested in France and Italy.

The fund will mainly invest equity and quasi-equity in small to medium size wind, solar and other/innovative technologies (biogas/biomass, energy storage, energy efficiency and green mobility), in the European Economic Area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the Fund's underlying infrastructure investments will either require a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the environmental and social standards of the EIB.

The fund manager will be required to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund have been or will be (as appropriate) tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
21/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRAGREEN IV SLP
04/03/2020 - INFRAGREEN IV SLP
Autres liens
Communiqués associés
France : la BEI investit 75 millions d’euros dans le fonds INFRAGREEN IV

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRAGREEN IV SLP
Date de publication
21 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95795240
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190421
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Italie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - INFRAGREEN IV SLP
Date de publication
3 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
127203195
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190421
Dernière mise à jour
4 Mar 2020
Secteur(s)
Énergie
Pays
France, Italie, Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRAGREEN IV SLP
Related EFSI register
04/03/2020 - INFRAGREEN IV SLP
Autres liens
Fiche récapitulative
INFRAGREEN IV SLP
Fiche technique
INFRAGREEN IV SLP
Communiqués associés
France : la BEI investit 75 millions d’euros dans le fonds INFRAGREEN IV

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : la BEI investit 75 millions d’euros dans le fonds INFRAGREEN IV
Autres liens
Related public register
21/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INFRAGREEN IV SLP
Related EFSI register
04/03/2020 - INFRAGREEN IV SLP

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes