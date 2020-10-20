© Getty Images

Le Groupe BEI souscrit un montant total de 198 millions d’EUR dans le cadre de la titrisation réalisée par Santander pour appuyer les PME et les ETI espagnoles touchées par la crise du COVID-19.

La banque de l’UE accorde ce financement dans le cadre de son plan d’urgence visant à soutenir les entreprises européennes.

Une partie de ces fonds seront octroyés dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) et Santander ont uni leurs forces pour fournir des financements à des conditions favorables aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) espagnoles touchées par les répercussions économiques du COVID-19. À cette fin, la BEI et le Fonds européen d’investissement (FEI) souscriront plusieurs tranches d’une titrisation synthétique d’un portefeuille de prêts aux PME constitué par Banco Santander, ce qui permettra à l’établissement espagnol de bénéficier de plus de 900 millions d’EUR de financements pour injecter des liquidités et appuyer les investissements des petites et moyennes entreprises.

D’une part, la BEI participera à hauteur de 193 millions d’EUR à l’opération de titrisation de Banco Santander qui, pour sa part, s’engage à offrir un financement avantageux aux PME touchées par la pandémie, afin de stimuler la relance du tissu productif en Espagne, et à soutenir des projets d’investissement de PME qui adoptent une approche innovante, notamment dans le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC). Une partie de ce financement de la BEI bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

En outre, le FEI, filiale du Groupe BEI spécialisée dans le financement des PME, souscrira 5 millions d’EUR supplémentaires dans le cadre de la même opération de titrisation. Dans le cadre de cet accord, Santander financera des investissements de petites et moyennes entreprises espagnoles qui visent à soutenir l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets.

La BEI effectue cette opération dans le cadre des initiatives qu’elle a mises en place en mars dernier pour réagir rapidement à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Elle a notamment adopté des mesures extraordinaires pour accélérer ses procédures et assouplir ses politiques internes dans le but, entre autres, de déployer son soutien le plus rapidement possible et de financer des coûts auxquels elle ne contribuerait pas en temps normal, tels que les charges d’exploitation des entreprises européennes. Les accords signés avec Banco Santander s’inscrivent dans cette stratégie.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, chargé de l’activité de la Banque en Espagne : « Je suis très heureux que ma première annonce officielle en tant que vice-président de la BEI soit la signature d’un accord visant à aider les PME à faire face aux répercussions profondes du COVID-19, l’une des grandes priorités du Groupe BEI. La participation de la banque de l’UE à cette opération de titrisation aidera Banco Santander à mobiliser plus de 900 millions d’EUR afin d’encourager les investissements verts des PME espagnoles et les projets axés sur l’innovation et la transformation numérique. De tels accords sont déterminants pour protéger le tissu productif et l’emploi et pour favoriser une reprise durable et inclusive de l’économie espagnole. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Une nouvelle fois, le Plan d’investissement pour l’Europe, la BEI et le FEI s’unissent pour appuyer les prêts aux PME touchées par la crise du COVID-19. Le nouveau financement de Banco Santander en Espagne profitera à un grand nombre de petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui opèrent dans le secteur numérique ou qui tentent de s’adapter aux changements climatiques. »

Réponse de la BEI face à la pandémie de COVID-19

Afin de faire face aux conséquences économiques de cette crise en Europe et dans le cadre du train de mesures mis en place par l’UE à cet effet, le 23 avril dernier, le Conseil européen a approuvé la création, par le Groupe BEI, d’un fonds de garantie paneuropéen COVID-19 de 25 milliards d’EUR, qui sera principalement axé sur le soutien aux petites et moyennes entreprises dans l’ensemble de l’UE. On estime que ce fonds permettra de mobiliser jusqu’à 200 milliards d’EUR de financements supplémentaires.

Par ailleurs, dans le cadre du premier train de mesures financières approuvé en mars dernier, la BEI propose un programme d’achat de titres adossés à des actifs afin de permettre aux banques de transférer à la BEI le risque de leurs portefeuilles de prêts aux PME, l’objectif étant de mobiliser 10 milliards d’EUR. En outre, la Banque adapte les instruments financiers existants qu’elle partage avec la Commission européenne afin de libérer jusqu’à 10 milliards d’EUR de fonds supplémentaires pour les PME et les ETI européennes. Pour sa part, le FEI, filiale du Groupe BEI spécialisée dans le capital-risque, offre aux intermédiaires financiers des garanties spécifiques appuyées par l’UE, ce qui contribuera à mobiliser jusqu’à 8 milliards d’EUR de financements.

Le Groupe BEI joue un rôle clé dans la lutte directe contre le coronavirus en soutenant les efforts déployés en Europe pour arrêter la propagation de la pandémie, trouver un traitement pour guérir la maladie et mettre au point un vaccin. Pour ce faire, la banque de l’Union européenne donne la priorité à tous les investissements liés au secteur de la santé et aux programmes de recherche-développement axés sur ces objectifs. La réserve actuelle d’opérations de la BEI visant à soutenir, dans l’Union européenne, aussi bien les infrastructures sanitaires essentielles que les investissements dans la R-D liée à la santé s’élève à quelque 6 milliards d’EUR. De plus, la BEI et l’Organisation mondiale de la Santé ont récemment signé un accord pour accentuer la coopération entre les deux institutions et œuvrer ensemble au renforcement des systèmes de santé publique dans les pays les plus vulnérables à la pandémie.

Des informations plus détaillées sur le soutien proposé par la BEI et le FEI sont disponibles sur le site web suivant : www.eib.org/covid-19

Informations générales

Le soutien aux petites et moyennes entreprises est l’une des grandes priorités du Groupe BEI en Espagne. L’année dernière, la Banque a consacré à cet objectif 4,8 milliards d’EUR, volume qui correspond à 57 % de l’activité du Groupe BEI en Espagne, l’État membre de l’UE qui a reçu le plus de soutien pour financer ses PME. Ces financements bénéficieront à plus de 82 600 entreprises espagnoles qui emploient quelque 766 000 personnes.

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) est une banque commerciale fondée en 1857 et dont le siège social se situe en Espagne. Bien implantée au sein d’une dizaine de marchés clés en Europe et en Amérique, elle est l’une des plus grandes banques au monde au regard de la capitalisation boursière. Sa mission est de soutenir les particuliers et les entreprises dans leur évolution en procédant de manière simple, personnalisée et équitable. Santander se veut une banque responsable et s’est fixé plusieurs objectifs, dont l’apport de plus de 120 milliards d’EUR de financements verts entre 2019 et 2025 et l’inclusion financière de plus de 10 millions de personnes sur la même période. À la fin du premier semestre 2020, elle comptait plus de 1 000 milliards d’EUR de dépôts clientèle, 146 millions de clients (dont 21,5 millions sont liés et 40 millions sont numériques), 11 800 agences et 194 000 salariés.