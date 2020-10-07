© MMI

MMI SpA, société italienne spécialisée dans l’amélioration des résultats cliniques pour les patients subissant une opération microchirurgicale, a signé un accord de financement avec la Banque européenne d’investissement (BEI) garantissant un accès à 15 millions d’EUR (17,74 millions d’USD) au maximum, qui sera déployé au cours des prochaines années pour soutenir sa stratégie financière à long terme. Le prêt de la banque de l’UE bénéficie d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques, les opérations de financement de la BEI dynamisant la compétitivité de l’économie européenne.

Christoph Kuhn, directeur à la BEI : « On omet parfois certains secteurs lorsque l’on évoque l’"excellence italienne", mais la robotique chirurgicale entre sans aucun doute dans cette catégorie. Je suis heureux qu’avec le soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, la BEI puisse aider MMI à améliorer la vie des patients qui ont besoin de microchirurgie. Il faut appuyer la connaissance et l’expertise européennes, en particulier en ces temps difficiles sur le plan économique, et c’est précisément le rôle de la banque de l’UE. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Les entreprises européennes jouent depuis longtemps un rôle moteur dans le développement de solutions innovantes dans le domaine de la santé. Grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques, la BEI peut appuyer MMI SpA dans la poursuite de la mise au point de la prochaine génération d’instruments microchirurgicaux pour venir en aide aux patients qui subiront une opération chirurgicale à l’avenir. »

« Nous nous réjouissons d’avoir obtenu un instrument de prêt de la Banque européenne d’investissement et nous apprécions cette marque de confiance de la part d’une institution d’une telle envergure à l’égard de notre entreprise et de nos solutions innovantes. Cet accord intervient à un moment formidable pour notre entreprise. Ces ressources consolideront encore notre situation financière en prévision du lancement commercial en Europe de notre système robotique révolutionnaire visant à améliorer la qualité des soins pour les patients subissant des opérations microchirurgicales », a déclaré Gianluca Landi, directeur financier de MMI SpA.

Medical Microinstruments S.p.A. (MMI) a été fondée en 2015 près de Pise, en Italie, afin d’améliorer les performances chirurgicales grâce à la mise au point d’un système robotique qui permet aux chirurgiens d’obtenir de meilleurs résultats lors d’interventions microchirurgicales délicates. La plateforme robotique de MMI associe innovations exclusives, dont les plus petits microinstruments équipés de poignets articulés au monde, et technologies de stabilisation des tremblements et de réduction d’échelle des mouvements. Ensemble, ces puissantes capacités permettent à un plus grand nombre de chirurgiens de pratiquer avec succès la microchirurgie tout en élargissant le champ de la supermicrochirurgie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web : www.mmimicro.com