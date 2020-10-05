La BEI accorde un prêt de 47 millions d’EUR à la société suédoise Nilar International AB, spécialisée dans la technologie des batteries, avec le soutien du programme de garantie « Projets de démonstration liés à l’énergie » du dispositif InnovFin.

Le financement aidera Nilar à porter à l’échelle supérieure la production de son système de batterie unique et sûr et à accélérer ses activités de R-D dans le domaine des batteries innovantes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 47 millions d’EUR (482 millions de SEK) avec Nilar, une entreprise suédoise innovante dans le secteur des batteries. Le financement est soutenu par le volet « Projets de démonstration liés à l’énergie » du dispositif InnovFin de la Commission européenne, financé par le budget d’Horizon 2020.

Ce prêt appuiera l’expansion et la modernisation des lignes de production de Nilar dans ses installations de Gävle au cours des prochaines années, ainsi que l’accélération de ses activités de R-D visant à démontrer la viabilité commerciale de la technologie. Nilar produit des batteries qui peuvent être utilisées par les ménages et les clients industriels pour alimenter leurs bâtiments en électricité ou recharger des véhicules électriques avec de l’énergie renouvelable stockée (issue par exemple de panneaux solaires installés sur les toits). Le concours du volet « Projets de démonstration liés à l’énergie » du dispositif InnovFin aidera Nilar à commercialiser rapidement sa production de batteries et à réduire encore ses coûts grâce à des économies d’échelle.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Après le soutien que la Banque a récemment apporté à Northvolt, nous sommes heureux de pouvoir appuyer un autre projet suédois visant à encore mieux faire connaître cette nouvelle technologie de batteries européennes. La solution innovante de Nilar peut réellement changer la donne pour ce qui est de l’intégration de l’utilisation des énergies renouvelables dans notre vie quotidienne. En notre qualité de banque de l’UE, nous sommes heureux de soutenir cette évolution. »

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse : « Ce projet soutenu par InnovFin et Horizon 2020 nous permet de franchir un pas de plus vers un système énergétique durable. Les technologies qui n’étaient que des théories il y a quelques années deviennent notre réalité quotidienne. Les ménages pourront stocker l’énergie renouvelable excédentaire et l’utiliser plus tard, par exemple pour alimenter leurs véhicules électriques. La recherche et l’innovation portent leurs fruits et constituent sans aucun doute un élément essentiel de notre stratégie de décarbonation. »

Michael Obermayer, président du conseil d’administration de Nilar: « Nilar est une entreprise totalement intégrée, dont la gamme va de la cellule au système, y compris les composants électroniques et les logiciels de commande sophistiqués, et qui ne dépend pas de l’importation de cellules en provenance d’Asie. C’est en coopérant étroitement avec des chercheurs universitaires européens hautement qualifiés que nous comptons continuer à innover à marche rapide. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à la BEI et à la Commission européenne pour ce soutien sans précédent et essentiel apporté à Nilar en tant que jeune pousse européenne innovante à forte croissance spécialiste des batteries. »

Les systèmes de stockage d’énergie par batterie de Nilar, baptisés Hydride, ne sont pas inflammables, ce qui les rend intrinsèquement sûrs. Ils peuvent donc être installés à l’intérieur des maisons et des immeubles de bureaux, à côté d’installations critiques. Le procédé de production consomme beaucoup moins d’énergie que celui des technologies lithium-ion actuelles. Les batteries de Nilar reposent sur le nickel et ne contiennent pas de matériaux rares. Avantage supplémentaire, elles sont facilement et entièrement recyclables. Grâce au produit Home Box de Nilar, il est possible de maximiser l’utilisation de l’énergie des panneaux solaires installés sur les maisons particulières et de recharger rapidement des véhicules électriques. L’expansion de ses activités permettra à Nilar de se concentrer sur le marché commercial et industriel, avec des applications similaires à celles proposées aux ménages, mais qui permettront de répondre aux besoins de stockage plus importants des immeubles de bureaux et des usines.

Informations générales

Nilar International AB est le premier fabricant mondial de batteries Hydride® avancées (NiMH) utilisées pour le stockage d’énergie. Ses solutions modulaires et à faible coût tout au long de leur durée de vie offrent des avantages uniques en matière de sécurité et sont respectueuses de l’environnement, ce qui les rend idéales pour une utilisation par les ménages ou dans les bâtiments commerciaux et les installations industrielles. Son usine implantée en Suède recourant à 100 % d’énergie renouvelable pour la production des batteries, Nilar révolutionne la technologie de l’énergie et de l’approvisionnement en électricité et fait passer la production automatisée de batteries à un niveau supérieur.

Le volet « Projets de démonstration liés à l’énergie » du dispositif InnovFin est un instrument de financement à risque conçu pour soutenir la démonstration de projets innovants en matière d’énergie propre dans les domaines des énergies renouvelables, du stockage de l’énergie, des systèmes énergétiques intelligents et du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone. L’objectif est de combler le fossé entre la démonstration et la commercialisation et de contribuer ainsi au déploiement de la prochaine génération de technologies énergétiques innovantes à faible intensité de carbone. Compte tenu du risque élevé associé à ce type d'instrument, les prêts de la BEI bénéficient d’une garantie de la Commission européenne qui se déclenche en cas de défaut. Le volet « Projets de démonstration liés à l’énergie » du dispositif InnovFin est financé par les ressources des initiatives Horizon 2020 et NER 300.