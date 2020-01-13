NILAR BATTERY ENERGY STORAGE (EDP)

Fiche récapitulative
Nilar is a European start-up developing NiMH batteries for Battery Energy Storage Systems ("BESS"), which has entered the commercialisation phase in 2019. The project concerns the expansion and upgrading of Nilar's manufacturing lines, accompanied by increased R&D and sales and marketing efforts in order to gain market share in Europe in the residential PV and storage segment and to enter the commercial and industrial segment, including EV charging.
The development of an innovative start-up into a prospering business in the field of technology development, manufacturing and sale of sustainable, safe and cost-competitive innovative batteries for stationary storage applications in Europe. In doing so, the project contributes to the EU's security of supply in components (batteries) that are critical to its economic competitiveness, its energy transition objectives, and hence climate action goals.
The activities to be financed are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The project will help create the conditions enabling the deployment of battery energy stationary storage systems, facilitating the transformation of the energy sector. The project therefore supports EU climate action policy.
The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.