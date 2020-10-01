© Slovenská pošta

Il s’agit du tout premier financement de la BEI en faveur de Slovenská pošta.

La transformation numérique améliorera la qualité des services postaux et des infrastructures de traitement des colis.

Le projet appuiera l’économie en ligne et la cohésion régionale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 32 millions d’EUR avec Slovenská pošta (« SP »), l’opérateur public de services postaux en Slovaquie. Grâce à cet investissement, la BEI, la banque de l’UE, contribuera à l’innovation et au passage au numérique des services et des opérations de SP, en finançant de nouveaux systèmes informatiques ainsi que des équipements postaux spécialisés, tels que des lignes de tri de colis et des casiers à colis automatisés.

Les services postaux continuent de jouer un rôle important dans l’économie numérique slovaque, mais ce rôle est actuellement en pleine mutation. Si la demande de courrier diminue en raison du recours accru aux communications électroniques, la demande de services de livraison de colis augmente du fait du développement du commerce électronique.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement 2018-2021 de Slovenská pošta visant à passer au numérique et à transformer ses opérations et son portefeuille de services. SP a pour objectif principal d’adapter sa structure organisationnelle à la mutation de son activité, induite par l’internet et les technologies numériques, tout en continuant à remplir ses obligations en matière de services universels dans le respect d’une qualité et d’une efficacité élevées.

En tant qu’acteur clé de la fourniture de services postaux en Slovaquie, Slovenská pošta a élaboré un programme d’investissement destiné à soutenir de manière significative le développement de l’économie numérique dans le pays.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Le programme d’investissement ambitieux déployé par Slovenská pošta témoigne de ses efforts constants pour maintenir une haute qualité de service en faveur de ses clients et pour s’adapter à la mutation induite par l’économie numérique. La modernisation de SP soutiendra l’innovation et la compétitivité en Slovaquie en ouvrant la voie à l’économie numérique et à l’intégration des chaînes d’approvisionnement nationales et internationales, jouant ainsi un rôle essentiel dans le renforcement du marché unique de l’UE. Elle bénéficiera aux citoyens et aux entreprises de tout le pays et renforcera ainsi la cohésion du territoire. Je suis très fière que la BEI participe à cette dynamique. »

La poste slovaque fournit des services à tous les citoyens et il est donc extrêmement important de veiller à ce que la qualité de ses services corresponde aux besoins de clients de plus en plus exigeants. D’autre part, il est nécessaire de garantir une rentabilité maximale de toutes les opérations postales, qu’il s’agisse des services réglementés ou des services qui sont actuellement demandés, tels que l’activité « colis » qui connaît une croissance considérable.

« Nous sommes très fiers que la poste slovaque ait mis en place un partenariat avec la BEI. Ce soutien permettra la mutation numérique de nos produits et contribuera à notre stratégie de développement à long terme pour la période 2019-2025. Notre collaboration avec la BEI apporte une nouvelle fois la preuve que la coopération en cours entre la République slovaque et l’UE bénéficie à tous les citoyens slovaques », a déclaré Martin Luptak, membre du conseil d’administration et président de Slovenská pošta, à l’issue de la signature du contrat.

À propos de Slovenská pošta

Slovenská pošta exerce ses activités sur le marché postal slovaque depuis 25 ans. En plus d’assurer la fourniture de services postaux universels, Slovenská pošta est un prestataire de premier plan de services modernes de distribution et de paiement sur le marché intérieur ; cette entreprise s’est engagée à répondre à l’évolution des besoins des clients et à proposer de nouveaux produits et des solutions globales offrant une valeur ajoutée et une qualité de service élevée.