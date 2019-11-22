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DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES

Signature(s)

Montant
32 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 32 000 000 €
Services : 32 000 000 €
Date(s) de signature
24/09/2020 : 32 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/01/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
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30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 24/09/2020
20190473
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
SLOVENSKA POSTA AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 32 million
EUR 65 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of the promoter's investment programme to digitalise and transform its operations and portfolio of services, including the universal service for postal services. The promoter's key objective is to adapt the organisation to the drastic changes in its business driven by the internet and digital technologies in general, while fulfilling its universal service obligation with high quality and efficiency. The project will mainly include investments in new IT systems (hardware and software) as well as specialised postal equipment, such as parcel sorting lines.

The promoter's objectives are to develop new value added services and to increase the efficiency of its operations, which will allow it to free up resources from the declining part of the business (mail services) and re-deploy them in its growing parcel logistics operations and the new value added services, increasing its competitiveness in the market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment and activities included in the project are expected to be carried out in existing facilities that were used for similar purposes and that are not expected to change their scope due to the project. The project is not expected to fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. The full environmental details will however be assessed by the Bank's services during the project due diligence.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/24/EU or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
Date de publication
30 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124662870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190473
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256536219
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190473
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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