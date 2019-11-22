DIGITAL INNOVATION POSTAL AND LOGISTIC SERVICES

Fiche récapitulative
The project is part of the promoter's investment programme to digitalise and transform its operations and portfolio of services, including the universal service for postal services. The promoter's key objective is to adapt the organisation to the drastic changes in its business driven by the internet and digital technologies in general, while fulfilling its universal service obligation with high quality and efficiency. The project will mainly include investments in new IT systems (hardware and software) as well as specialised postal equipment, such as parcel sorting lines.
The promoter's objectives are to develop new value added services and to increase the efficiency of its operations, which will allow it to free up resources from the declining part of the business (mail services) and re-deploy them in its growing parcel logistics operations and the new value added services, increasing its competitiveness in the market.
The investment and activities included in the project are expected to be carried out in existing facilities that were used for similar purposes and that are not expected to change their scope due to the project. The project is not expected to fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU. The full environmental details will however be assessed by the Bank's services during the project due diligence.
The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/24/EU or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.