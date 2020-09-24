© Magazino

La société de robotique Magazino a clôturé une campagne de financement de série B de 21 millions d’EUR. Jungheinrich AG et la Banque européenne d’investissement (BEI) dirigent cette campagne, à laquelle participent également les actionnaires actuels. Les capitaux mobilisés serviront à stimuler les ventes à l’international et surtout à accélérer le développement de « ACROS.AI », une plateforme logicielle pour robots intelligents mise au point par Magazino, également utilisée sur du matériel tiers.

Parallèlement, Jungheinrich et Magazino se sont mis d’accord sur une vaste coopération stratégique et ont l’intention d’unir leurs compétences dans le domaine des équipements de manutention automatisée.

« Magazino est une jeune entreprise très innovante qui possède des compétences exceptionnelles dans le domaine des logiciels de navigation et de contrôle pour l’automatisation d’équipements de manutention. Cet investissement fait écho à notre stratégie dans le domaine de l’automatisation et apportera une contribution notable à l’expansion accélérée de notre activité en lien avec les chariots automatisés », explique Lars Brzoska, président du conseil d’administration de Jungheinrich AG.

L’automatisation est l’un des principaux moteurs de croissance dans le secteur de la logistique interne. Des taux de croissance à deux chiffres sont attendus dans ce segment dans les années à venir. Cette tendance s’explique principalement par la croissance solide et persistante du commerce en ligne et par la pénurie mondiale de spécialistes de la logistique, en particulier de caristes.

« L’investissement de Jungheinrich dans Magazino témoigne de la forte demande du marché pour notre logiciel de robotique ACROS.AI et nos robots. Il permettra à Magazino de jouer un rôle central dans le domaine des logiciels sur le marché de la robotique mobile, dont la croissance est rapide », déclare Frederik Brantner, PDG et cofondateur de Magazino.

Outre les investissements effectués par les actionnaires actuels et Jungheinrich AG, la Banque européenne d’investissement (BEI) accorde à Magazino GmbH un financement de 12 millions d’EUR au maximum. Ce prêt de la banque de l’UE est couvert par une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est au cœur du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour acheminer les capitaux privés vers des projets qui renforcent la durabilité et la compétitivité de l’économie européenne. Dans bon nombre de ces opérations, la participation de la BEI exerce un effet de signal important auprès des investisseurs privés, dont le risque est souvent considérablement réduit par l’analyse approfondie et la participation de la banque de l’UE.

« Notre prêt vient en aide à une jeune entreprise de taille moyenne qui, en raison de l’accent qu’elle met sur l’intelligence artificielle et l’automatisation, présente une valeur stratégique particulière pour l’UE », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des activités en Allemagne. « Ces secteurs reposent en grande partie sur la connaissance et sont essentiels pour la capacité d’innovation future de l’industrie européenne. Ils rendent notre économie moins sujette aux crises. Je suis particulièrement heureux qu’au cours d’une année aussi difficile, nous soutenions un projet qui profite à l’entreprise elle-même, mais qui peut aussi donner lieu à de nouveaux développements avec ses clients et ses partenaires. »

Informations générales

À propos de Magazino

Magazino GmbH conçoit et construit des robots intelligents et mobiles qui perçoivent leur environnement et prennent des décisions de façon indépendante. Ces robots autonomes travaillent aux côtés de personnes et rendent les processus du commerce en ligne, de la mode et de la logistique de production plus flexibles et plus efficaces que jamais. Avec plus de 100 employés à Munich, Magazino est la plus grande équipe de robotique avancée en Europe. Les investisseurs de Magazino sont Körber AG, Zalando et Fiege Logistik.

À propos de Jungheinrich

Fondée en 1953, Jungheinrich se classe parmi les principaux fournisseurs de solutions au monde pour le secteur de la logistique interne. Dotée d’un portefeuille complet de matériel de manutention des matériaux, ainsi que de systèmes et services automatiques, Jungheinrich est en mesure d’offrir à ses clients des solutions adaptées aux défis posés par l’industrie 4.0. Basé à Hambourg, le groupe est présent dans le monde grâce à ses propres sociétés de vente directe implantées dans 40 pays et par l’intermédiaire de sociétés partenaires dans environ 80 autres pays. Jungheinrich emploie 18 000 personnes dans le monde et a généré un chiffre d’affaires de 4,07 milliards d’EUR en 2019. Les actions de Jungheinrich sont cotées sur l’indice SDAX.