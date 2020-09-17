© FS, 2020

3,1 milliards d’EUR pour des financements en faveur de la santé publique et des entreprises en réponse à la pandémie de COVID-19

3,5 milliards d’EUR pour des projets d’investissement et des dispositifs de financement des fonds de roulement dans le secteur privé

3 milliards d’EUR en faveur d’investissements ayant trait à l’énergie propre et à l’efficacité énergétique dans le monde entier

2 milliards d’EUR pour la liaison ferroviaire à grande vitesse Naples-Bari, prêt le plus élevé à l’appui d’un projet dans l’histoire de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour 12,6 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de projets mis en œuvre en Europe et dans le monde entier.

Ces nouveaux financements convenus ce jour comprennent plus de 3,1 milliards d’EUR d’investissements en lien avec le COVID-19 destinés à améliorer la santé publique, à consolider les services publics et à soutenir l’investissement des entreprises des secteurs touchés par la pandémie.

Depuis le début de la crise du COVID-19, la BEI a approuvé 20,1 milliards d’EUR de financements pour permettre à ses partenaires publics et privés du monde entier de mieux relever les défis sanitaires, sociaux et économiques qui se posent.

Le Conseil d’administration de la BEI, réuni en visioconférence, a aussi avalisé des investissements dans les secteurs de l’agriculture, de l’eau, du logement, des télécommunications et de l’aménagement urbain dans toute l’Europe, ainsi qu’en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

« La lutte contre les changements climatiques et contre la pandémie de COVID-19 doivent aller de pair dans l’optique de parvenir à une relance verte. La banque de l’UE intervient dans le monde entier pour contribuer à atténuer les effets de la pandémie sur la vie des populations, l’emploi et les entreprises et pour veiller à ce que les investissements se concentrent sur la durabilité, l’innovation et l’amoindrissement des effets dévastateurs des changements climatiques. Les 12,6 milliards d’EUR de nouveaux financements de la BEI approuvés ce jour montrent comment nous collaborons avec des milliers de partenaires locaux pour améliorer à long terme le quotidien des populations en ces temps difficiles », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Plus gros prêt jamais accordé par la BEI à l’appui d’un projet qui transformera la mobilité dans le sud de l’Italie

À partir de 2027, les voyageurs se déplaçant entre Rome, Naples et Bari bénéficieront de temps de trajet réduits, d’une solution de remplacement plus rapide et plus respectueuse de l’environnement que la voiture et de meilleures liaisons grâce au plus gros prêt que la BEI ait jamais consenti.

Le Conseil d’administration de la BEI a donné son feu vert à un prêt de 2 milliards d’EUR destiné à appuyer la construction de la nouvelle liaison ferroviaire à grande vitesse qui réduira les temps de trajet de 1 heure et 40 minutes entre Naples et Bari. Plus de 2 000 emplois seront créés pendant les travaux et 200 autres une fois achevée la construction de cette ligne à grande vitesse qui traverse une région relevant de l’objectif de cohésion de l’UE.

Cette nouvelle liaison de transport vert, qui relève du décret « Débloquer l’Italie » (« Sblocca Italia ») des pouvoirs publics italiens, renforcera la compétitivité du rail, réduira les émissions de carbone et soutiendra le développement socioéconomique du sud de l’Italie. Elle s’inscrit sur le corridor Scandinavie-Méditerranée du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

3,6 milliards d’EUR pour aider les entreprises à mieux faire face aux défis liés à la pandémie de COVID-19

Il est essentiel de veiller à ce que les entrepreneurs et les employeurs puissent continuer à investir et à s’adapter aux nouveaux défis posés par le coronavirus.

Les entreprises des pays baltes, du Benelux, de Chypre, de la France, de l’Italie, de l’Espagne, de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie, ainsi que d’Afrique orientale, du Maroc, du Moyen-Orient et du Pacifique, bénéficieront de nouvelles initiatives de financement ciblé « COVID-19 » approuvées ce jour par la BEI.

Ces nouveaux dispositifs, gérés par des partenaires financiers et des intermédiaires bancaires au niveau local, contribueront à réduire les chocs économiques, à mobiliser de nouveaux investissements et à permettre un financement ciblé des secteurs les plus vulnérables aux incertitudes liées au COVID-19.

3 milliards d’EUR de financements pour les énergies renouvelables et la transition énergétique

Lors de sa réunion de ce jour, le Conseil d’administration est convenu d’appuyer des investissements liés à l’énergie qui permettront de réduire la consommation énergétique et d’accroître la production d’énergie propre dans toute l’Europe et dans le monde entier.

1,6 milliard d’EUR serviront à financer des projets locaux à petite échelle relatifs à l’action climatique en France, en Italie et dans l’ensemble de l’UE, gérés par des partenaires financiers expérimentés.

Des financements destinés à soutenir la construction de nouveaux parcs éoliens au large des côtes néerlandaises et en Bosnie, à améliorer l’efficacité énergétique en Autriche et en Ukraine, à rénover des installations hydroélectriques en Géorgie, à déployer des compteurs intelligents en Lituanie et à moderniser des réseaux électriques à Madère et en Hongrie ont également été approuvés.

Des millions de personnes en Afrique et en Amérique latine pourront accéder, pour la première fois, à de l’énergie propre fiable grâce au concours apporté par la BEI à de nouvelles installations solaires hors réseau et à la transition énergétique.

2,9 milliards d’EUR pour rendre plus durables les transports urbains et nationaux

Le transport ferroviaire en Italie sera transformé par des investissements soutenus par la BEI ayant vocation à moderniser le matériel roulant du réseau national, parallèlement à l’approbation, ce jour, d’un financement de 2 milliards d’EUR en faveur de la nouvelle ligne à grande vitesse entre Naples et Bari.

Le Conseil d’administration de la BEI a également validé un soutien à de nouveaux investissements visant à moderniser les transports publics à Sarajevo et à Cracovie, et à contribuer à l’amélioration d’une liaison autoroutière essentielle en Bosnie-Herzégovine.

Amélioration de l’aménagement urbain et du logement social

Des milliers de familles bénéficieront de nouveaux investissements à grande échelle dans le logement social en France et en Allemagne dans le cadre de nouveaux programmes de financement approuvés ce jour.

Le Conseil d’administration de la BEI a également donné son aval au financement du projet de réaménagement urbain du quartier de Slussen, qui transformera le cœur de Stockholm, la capitale suédoise.

Les patients du secteur hospitalier bénéficieront de l’appui de la BEI à la construction d’un nouvel hôpital régional à Tournai et de l’approbation d’un programme national d’amélioration des établissements psychiatriques en Belgique.

Un nouveau dispositif de soutien à des investissements à long terme en faveur du secteur de la santé dans les régions françaises comportant des déserts médicaux a également été approuvé.