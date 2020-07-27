©Mercedes Landete/ Shutterstock

Le Groupe BEI apporte ce financement dans le cadre de son train de mesures d’urgence destiné à soutenir les entreprises européennes pendant la pandémie

Une partie des fonds bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) et Banco Santander Consumer Portugal (BSCP) unissent leurs forces pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) portugaises touchées par la crise du COVID-19. La banque de l’UE et BSCP ont signé deux accords portant sur un montant de 587 millions d’EUR en vue d’injecter des liquidités et de financer des investissements en cette période critique.

Ces deux accords seront mis en œuvre via la participation du Groupe BEI à la première titrisation de prêts automobiles effectuée par BSCP en vue d’alléger ses contraintes en fonds propres, dont une partie des fonds servira à financer l’acquisition de véhicules moins polluants par des PME. Il s’agit de l’une des premières titrisations STS (simples, transparentes et standardisées) proposées sur le marché portugais depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement de l’UE l’année dernière.

Concrètement, la BEI achètera à BSCP plusieurs tranches de la titrisation pour un montant de 489,4 millions d’EUR. Par ailleurs, le Fonds européen d’investissement (FEI), la filiale du Groupe BEI spécialisée dans le financement des PME, apportera une garantie de 97,6 millions d’EUR à BSCP pour la partie de plusieurs tranches qu’elle conservera. Une part de ce financement de la banque de l’UE est octroyée au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, dont l’appui permet au Groupe BEI d’étendre sa capacité de prêt à des projets d’investissement présentant un profil de risque plus élevé en raison de leur structure ou de leur nature.

Compte tenu de l’incidence du COVID-19 au Portugal, permettre à des PME d’accéder à des financements est primordial pour préserver les secteurs et les emplois dans le pays, où les PME représentent quelque 77 % de la totalité des emplois. Grâce aux deux accords signés par la BEI et BSCP, il sera possible de soutenir des entreprises actives dans de nombreux secteurs de l’économie portugaise.

Les deux opérations relèvent des initiatives que le Groupe BEI a lancées en mars pour apporter une réponse rapide à la crise causée par la pandémie de coronavirus. Le Groupe BEI a également pris des mesures extraordinaires pour accélérer ses procédures et rendre ses politiques internes plus souples dans l’optique, entre autres, de déployer son soutien au plus vite et de financer des dépenses qu’il ne couvrirait pas en temps normal, comme les charges d’exploitation des entreprises européennes. En effet, les entreprises portugaises qui bénéficieront de ce concours du Groupe BEI seront en mesure de financer non seulement des investissements, mais aussi des dépenses de fonds de roulement.

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la Banque au Portugal : « La mobilisation rapide de financements à destination des PME et des ETI pour remédier aux graves effets de la crise du COVID-19 est une priorité pour la BEI. Nous avons adapté nos activités à la nouvelle situation en mettant en œuvre des mesures ciblées destinées à répondre aux besoins les plus immédiats des entreprises européennes. Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de BSCP : notre soutien sera ainsi transféré aux entreprises portugaises et nous promouvrons en parallèle l’essor du marché de la titrisation dans le pays. Nous continuerons à œuvrer pour stimuler la relance de l’économie portugaise. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du portefeuille « Une économie au service des personnes » : « Les PME représentent plus des trois quarts des emplois au Portugal. Il est donc impératif que nous fassions tout notre possible pour préserver ces entreprises en cette période difficile. La Commission européenne et le Groupe Banque européenne d’investissement collaborent pour aider les PME à affronter cette passe périlleuse et à se remettre des effets dévastateurs de la crise du coronavirus. »

Nuno Zigue, PDG de Banco Santander Consumer Portugal : « Les performances du Portugal sur le plan économique et en matière d’emploi dépendront sans aucun doute de la manière dont les PME et les ETI se relèveront après la crise provoquée par la pandémie. Dans la situation extrême que nous connaissons actuellement, l’accès au financement constitue une ressource essentielle pour les entreprises. Banco Santander Consumer Portugal est fière de contribuer à de tels efforts aux côtés du Groupe BEI. Cette opération, qui poursuit un double objectif d’allégement des exigences de fonds propres et de financement, sera la première titrisation de prêts automobiles en son genre à être proposée sur le marché portugais. »

Réponse de la BEI à la pandémie de COVID-19

Le Groupe BEI joue un rôle clé : il lutte directement contre le COVID-19 en soutenant les initiatives de l’UE visant à contenir la propagation de la pandémie, à trouver un traitement contre la maladie et à mettre au point un vaccin. À cette fin, la banque de l’UE accorde la priorité à tous les investissements liés au secteur de la santé et aux programmes de recherche-développement consacrés à cet objectif. Actuellement, le portefeuille de projets de la BEI à l’appui des infrastructures de santé essentielles et des investissements dans la recherche-développement dans le secteur européen de la santé s’élève à quelque 6 milliards d’EUR. Par ailleurs, la BEI et l’Organisation mondiale de la Santé ont récemment signé un accord régissant la coopération entre les deux institutions, leur objectif étant de collaborer pour renforcer les systèmes de santé dans les pays les plus vulnérables à la pandémie.

Afin de lutter contre l’impact économique de la crise, dans le cadre du train de mesures que l’UE s’attache à déployer pour remédier aux effets économiques de la pandémie, le Conseil européen a approuvé, le 23 avril, la création par le Groupe BEI d’un fonds de garantie paneuropéen COVID-19 doté de 25 milliards d’EUR et destiné principalement à soutenir les PME de toute l’UE. Il est estimé que le fonds permettra de mobiliser jusqu’à 200 milliards d’EUR de financements supplémentaires.

En mars, le Groupe BEI a annoncé un ensemble de mesures d’urgence avec cet objectif en ligne de mire. Au titre de ce dispositif initial de réponse, la BEI propose un programme d’acquisition de titres adossés à des actifs afin de permettre aux banques de lui transférer le risque associé à leurs portefeuilles de prêts aux PME, le but étant de mobiliser 10 milliards d’EUR. La banque de l’UE s’emploie également à adapter ses instruments de financement existants en partage avec la Commission européenne en vue de mobiliser jusqu’à 10 milliards d’EUR de financements supplémentaires pour les PME et ETI européennes. Quant à lui, le FEI (la filiale du Groupe BEI spécialisée dans le capital-risque) propose des garanties spécifiques bénéficiant de l’appui de l’UE à des intermédiaires financiers, lesquelles contribueront à mobiliser jusqu’à 8 milliards d’EUR.

En savoir plus sur le soutien apporté par la BEI et le FEI

Banco Santander Consumer Portugal (BSCP) est une société de crédit à la consommation de premier plan active sur le marché des prêts automobiles et des prêts à la consommation dans le pays. BSCP fait partie de Santander Consumer Finance, qui, elle-même, appartient à Santander, l’un des plus grands groupes financiers au monde.