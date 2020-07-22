Un prêt de 30 millions d’EUR pour le plan d’investissement quadriennal de l’entreprise publique détenue par le ministère de l’économie et des finances et placée sous la supervision de la Présidence du Conseil via le ministère de l’innovation

PagoPA a pour objectif de généraliser l’utilisation de services publics numériques toujours plus proches des citoyens, en accélérant l’adoption de plateformes technologiques innovantes par les pouvoirs publics centraux et locaux

Parmi les projets bénéficiant du financement, figurent notamment IO, l’application des services publics, et pagoPA, le système national des paiements destinés à l’administration publique

Depuis plus de trois ans, le gouvernement italien a placé en tête de son agenda la transformation numérique de l’administration publique et de ses rapports avec les citoyens et les entreprises. La mise en œuvre de cette priorité s’est nettement accélérée à la suite des restrictions résultant de la pandémie de COVID-19 et elle constitue aujourd’hui le pilier de la relance du pays. Elle est également une composante du décret-loi n° 76 du 16 juillet 2020 relatif aux mesures urgentes de simplification et d’innovation numérique. C’est dans ce contexte que s’inscrit la mission de l’entreprise publique PagoPA S.p.A, dont le plan d’investissement quadriennal bénéficie d’un appui notable de la banque de l’Union européenne.

PagoPA S.p.A. et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont ainsi conclu ce jour un accord portant sur un financement de 30 millions d’EUR, soit 50 % du montant du programme de développement 2020-2023 de l’entreprise entièrement détenue par l’État, par l’intermédiaire du ministère de l’économie et des finances (MEF), et placée sous la supervision de la Présidence du Conseil, par l’intermédiaire du ministère de l’innovation technologique et de la numérisation.

PagoPA S.p.A. a pour mission, partant des systèmes de paiement numériques, de réaliser la transformation numérique des services publics de manière à ce qu’ils deviennent de plus en plus faciles à utiliser, plus sûrs, plus transparents et répondent mieux aux besoins des citoyens. Cette transformation numérique reposera sur la plateforme pagoPA qui permet d’effectuer les paiements destinés à l’administration publique et qui, rien que durant les douze derniers mois, a vu transiter plus de 61 millions de paiements représentant un montant de plus de 13 milliards d’EUR, et sur le développement continu de produits innovants comme l’app IO, point unique d’accès aux services publics numériques, et d’autres projets de transformation numérique déjà portés par la société.

La BEI a choisi de soutenir tous ces investissements qui visent la simplification et la mise à disposition d’un accès numérique couvrant l’ensemble des services des administrations centrales et locales dans le cadre d’une stratégie plus vaste de relance de l’Italie. D’après la BEI, l’opération répond notamment à toute une série de critères prioritaires de financement : il s’agit d’un projet hautement innovant ayant des retombées positives sur l’environnement et un impact majeur dans les régions relevant de l’objectif de cohésion (Sud de l’Italie). En particulier, l’app IO permettra la numérisation de tous les avis des organismes publics destinés aux citoyens, ce qui contribuera à un modèle de développement de l’administration publique italienne plus efficace et plus durable, également du point de vue climatique, puisqu’il se traduira par une réduction des émissions de CO 2 liée à une moindre utilisation du papier.

« Il s’agit là d’une nouvelle avancée majeure dans la stratégie du gouvernement en faveur du soutien aux paiements électroniques et de la transition numérique », a commenté le ministre de l’économie et des finances, Roberto Gualtieri. « D’autres mesures sont déjà en place, telles que l’abaissement du plafond sur l’utilisation des espèces ou les crédits d’impôt pour les commissions versées par les petits commerçants, qui peuvent déjà être utilisés à partir du mois suivant celui du paiement. Dans le même temps, nous nous employons à mettre en œuvre des mesures qui démarreront l’année prochaine, telles que la loterie sur les reçus fiscaux et le système de remise en argent. La modernisation et la transformation numérique du pays constituent notre priorité et, dans ce processus, le soutien des institutions européennes telles que la BEI est un signal important », a-t-il ajouté.

La ministre de l’innovation technologique et de la numérisation, Paola Pisano, a exprimé sa satisfaction en ces termes : « L’accord conclu entre la BEI et PagoPA appuiera de manière significative l’entreprise publique qui a pour mission d’élargir et d’améliorer les services numériques accessibles aux citoyens. Une accélération du rythme des efforts visant la transformation numérique du pays, plus que jamais essentielle pendant la phase de reprise après la crise due à la pandémie. Le financement de la BEI témoigne de la façon dont les institutions européennes épaulent les États membres pour les aider à retrouver la voie du développement et de la modernisation. »

« L’extension des réseaux numériques et des services connexes est depuis des années une des priorités de financement de la banque de l’Union européenne. Un objectif crucial pour un développement économique et social harmonieux, dont l’importance apparaît de façon encore plus criante au vu de la phase aiguë de la pandémie de COVID-19. Je suis donc très heureux que la BEI puisse soutenir PagoPA dans sa mission, dans le cadre de laquelle l’entreprise travaillera pour les citoyens et à leurs côtés à la modernisation, qui est en cours, de l’administration publique », a déclaré Dario Scannapieco, vice-président de la BEI.

« Depuis sa création en juillet 2019, notre entreprise a grandi rapidement, obtenant en avance par rapport à sa feuille de route des résultats tangibles que nous avions inscrits dans notre plan de développement, se positionnant ainsi en tant qu’experte aux côtés des institutions gouvernementales pour les évaluations stratégiques des choix à opérer dans le domaine du numérique et qui ont des conséquences sur la vie des citoyens », a expliqué Giuseppe Virgone, administrateur unique de PagoPA S.p.A. « Nous sommes fiers d’avoir obtenu ce concours de la BEI qui est un gage de reconnaissance important de la valeur de nos projets au service de l’Italie et qui nous permettra d’accélérer encore la diffusion de services publics numériques répondant mieux aux besoins des citoyens. »

PagoPA S.p.A., créée en vertu du décret-loi n° 135 du 14 décembre 2018 converti en loi le 12 janvier 2019, est une entreprise entièrement détenue par l’État par l’intermédiaire du ministère de l’économie et des finances (MEF), et placée sous la supervision de la Présidence du Conseil, par l’intermédiaire du ministère de l’innovation technologique et de la numérisation. La société a pour mission, partant des systèmes de paiement numériques, d’accélérer la transformation numérique des services publics de manière à ce qu’ils deviennent de plus en plus faciles à utiliser et répondent mieux aux besoins des citoyens.